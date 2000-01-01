Godox Gemini GS200II вспышка студийная
Артикул: DAN-2062

Godox Gemini GS200II компактная студийная вспышка.

Мощность 200 Дж. Высокое качество сборки, точная настойка мощности импульса и стабильность характеристик. Встроенная беспроводная система управления Godox X. Байонет Bowens.

50 ступеней регулировки мощности 1/32-1/1. Длительность импульса 1/2000-1/800. Время перезарядки 0,3-1,5 с.

Пилотная лампа 150 Вт. Регулировка мощности пилотного света 5%-100%.

Функция пропуска предвспышки. Автоматическое восстановление пользовательских настроек после перезапуска.

Цветовая температура 5600 К. Информативный ЖК дисплей.

Технические характеристики:

  • мощность, Дж - 200
  • ведущее число, м (ISO 100) - 49
  • цветовая температура, К - 5600
  • регулировка мощности вспышки - 1/32-1/1
  • пилотный свет, Вт - 150
  • длительность импульса, с - 1/2000-1/800
  • размер, см - 11,4х21,9х34
  • вес, кг - 2

  • Студийная вспышка - 1 шт.
  • Сетевой кабель - 1 шт.

Рассеиватель Godox DPU-165T просветный для фотозонта. Применяется для параболических фотозонтов Godox UB-165S серебро и Godox UB-165W белый. Преобразует фотозонт в софтбокс.

Алкалиновая батарейка Varta V23GA.

Батарея отличается долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.

Grifon RT-16 – комплект предназначен для синхронизации фотоаппарата и студийных вспышек.

Передатчик устанавливается с помощью крепления на горячий башмак фотокамеры. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. По 4 каналам из 16 модель совместима с RT-04, которые продавались ранее. Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приобретаются отдельно).

Fotokvant LS-2600B - трехколенная студийная стойка. Максимальная высота - 270 см.

Предназначена для работы с тяжелыми приборами и осветителями с софтбоксами. Имеет воздушный амортизатор. Для удобства хранения и переноски комплектуется сумкой-чехлом.

Комплект шторки с сотовым и цветными фильтрами FST BD-100.

Устанавливаются на стандартный рефлектор 8 дюймов.

Шторки применяются для ограничения светового потока, подсветки фона и создания светотеневых эффектов.

Сотовый фильтр позволяет сделать угол еще более узким и рассеять свет.

Цветных фильтры используется для корректировки световой температуры, создания акцентный цветовых рисунков и т.п.

Fotokvant WT4-35-AC – четырехканальный универсальный радиосинхронизатор для вспышки с приемником питания от сети. 

Предназначен для синхронизации фотокамер со студийными осветителями. Приемник устанавливается в разрыв стандартного силового кабеля C13. Набор состоит из передатчика, приемника и переходника с 3,5 мм на джек 6,3 мм.

Falcon Eyes L-2900ST – прочная стальная стойка с пружинной амортизацией и металлическими зажимами.

Используется для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Высота от 113 до 250 см, крепежный адаптер с резьбой 1/4". Вес – 2,5 кг. Максимальная нагрузка – 7 кг.

