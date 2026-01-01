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QZSD Q308 штатив 152 см с шаровой головой
QZSD Q308 штатив 152 см с шаровой головой
QZSD Q308 штатив 152 см с шаровой головой
QZSD Q308 штатив 152 см с шаровой головой
QZSD Q308 штатив 152 см с шаровой головой
QZSD Q308 штатив 152 см с шаровой головой

QZSD Q308 штатив 152 см с шаровой головой

QZSD
Артикул: DAN-4911

Штатив QZSD Q308 с шаровой головой для камер весом до 5 кг.

Четырехсекционный алюминиевый штатив с шаровой головой. Максимальная высота - 152 см. Максимальная нагрузка - 5 кг.

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Описание

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов. 

Центральная колонна может переворачиваться для съемки объектов с нижней точки или съемки макро. Есть крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

При весе в 1,15 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,5 метра, а длина в собранном состоянии - всего 45 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски.

Характеристики штатива:

  • максимальная рабочая высота - 152 см
  • в сложенном состоянии - 59 см
  • материал - алюминий
  • максимальная нагрузка - 5 кг
  • вес - 1,3 кг

Штатив поставляется в комплекте с шаровой головой оборудованной быстросъемной пластиной.

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