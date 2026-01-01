QZSD Q308 штатив 152 см с шаровой головой

Описание

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов.

Центральная колонна может переворачиваться для съемки объектов с нижней точки или съемки макро. Есть крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

При весе в 1,15 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,5 метра, а длина в собранном состоянии - всего 45 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски.

Характеристики штатива:



максимальная рабочая высота - 152 см

в сложенном состоянии - 59 см

материал - алюминий

максимальная нагрузка - 5 кг

вес - 1,3 кг

Штатив поставляется в комплекте с шаровой головой оборудованной быстросъемной пластиной.