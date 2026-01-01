QZSD Q303 черный штатив 141 см с видеоголовой

Описание

Штатив QZSD Q303 с видеоголовой – универсальная опора для фото и видео

QZSD Q303 черный – это универсальный штатив с видеоголовой, который станет надежным дополнением к вашей камере. Он обеспечит удобство съемки и поможет получить более качественные фотографии или видео. Модель подходит для камер весом до 10 кг, включая зеркальные (DSLR) и видеокамеры.

Штатив изготовлен из алюминия, что обеспечивает прочность и долговечность при относительно небольшом весе (всего 1,8 кг). Благодаря трехсекционной конструкции и удобным клипсам-зажимам, его можно быстро подготовить к работе. Рабочая высота достигает 141 см, а в сложенном состоянии длина составляет всего 57 см, что делает его удобным для переноски в комплектном чехле.

Назначение и применение

Фотосъемка: для пейзажной, портретной, архитектурной и макросъемки.

для пейзажной, портретной, архитектурной и макросъемки. Видеосъемка: плавное панорамирование и фиксация камеры благодаря видеоголове.

плавное панорамирование и фиксация камеры благодаря видеоголове. Студийная и выездная работа: компактность и малый вес позволяют использовать штатив в павильоне и на открытом воздухе.

компактность и малый вес позволяют использовать штатив в павильоне и на открытом воздухе. Съемка с нижней точки: центральная колонна переворачивается для съемки макро или объектов с необычного ракурса.

Ключевые особенности

Видеоголова с быстросъемной площадкой: обеспечивает плавные движения камеры и быструю установку/снятие.

обеспечивает плавные движения камеры и быструю установку/снятие. Регулируемые ножки с клипсами: надежная фиксация секций и быстрая настройка высоты.

надежная фиксация секций и быстрая настройка высоты. Переворачиваемая центральная колонна: позволяет вести съемку с минимальной высоты (от 56 см) для макро и творческих ракурсов.

позволяет вести съемку с минимальной высоты (от 56 см) для макро и творческих ракурсов. Крюк для подвеса груза: обеспечивает дополнительную стабильность в ветреную погоду.

обеспечивает дополнительную стабильность в ветреную погоду. Компактный размер: длина в сложенном состоянии 57 см, вес 1,8 кг – удобно брать с собой в поездки.

Технические характеристики

Тип головки: видеоголова

видеоголова Материал: алюминий

алюминий Максимальная рабочая высота: 141 см

141 см Минимальная высота съемки: 56 см

56 см Высота в сложенном состоянии: 57 см

57 см Количество секций ног: 3

3 Тип фиксации ног: клипсы (зажимы)

клипсы (зажимы) Максимальная нагрузка: 10 кг

10 кг Вес штатива: 1,8 кг

1,8 кг Дополнительно: крюк для груза, переворачиваемая центральная колонна, быстросъемная площадка

Совместимость и использование

Штатив оснащен стандартной резьбой 1/4 дюйма, что делает его совместимым с большинством цифровых фотоаппаратов, беззеркальных камер, видеокамер и даже некоторых экшн-камер. Быстросъемная площадка позволяет мгновенно закрепить или снять камеру, не теряя время на завинчивание.

Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона

Инструкция по использованию

Разложите штатив, отстегнув клипсы на всех секциях ног. Установите нужную высоту и зафиксируйте клипсы. Закрепите камеру на быстросъемной площадке видеоголовы. При необходимости подвесьте груз на крюк центральной колонны для дополнительной устойчивости. Для съемки макро переверните центральную колонну и установите камеру в нижнем положении.

Уход и хранение