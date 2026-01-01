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QZSD Q303 черный штатив 141 см с видеоголовой
QZSD Q303 черный штатив 141 см с видеоголовой
QZSD Q303 черный штатив 141 см с видеоголовой
QZSD Q303 черный штатив 141 см с видеоголовой
QZSD Q303 черный штатив 141 см с видеоголовой
QZSD Q303 черный штатив 141 см с видеоголовой
QZSD Q303 черный штатив 141 см с видеоголовой
QZSD Q303 черный штатив 141 см с видеоголовой
QZSD Q303 черный штатив 141 см с видеоголовой
QZSD Q303 черный штатив 141 см с видеоголовой
QZSD Q303 черный штатив 141 см с видеоголовой
QZSD Q303 черный штатив 141 см с видеоголовой
QZSD Q303 черный штатив 141 см с видеоголовой
QZSD Q303 черный штатив 141 см с видеоголовой
QZSD Q303 черный штатив 141 см с видеоголовой
QZSD Q303 черный штатив 141 см с видеоголовой

QZSD Q303 черный штатив 141 см с видеоголовой

QZSD
Артикул: DAN-2921

QZSD Q303 Черный штатив с видеоголовой. Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 10 кг. Рабочая высота - 141 см, размер в сложенном состоянии - 57 см. Вес - 1800 г.

Описание

Штатив QZSD Q303 с видеоголовой – универсальная опора для фото и видео

QZSD Q303 черный – это универсальный штатив с видеоголовой, который станет надежным дополнением к вашей камере. Он обеспечит удобство съемки и поможет получить более качественные фотографии или видео. Модель подходит для камер весом до 10 кг, включая зеркальные (DSLR) и видеокамеры.

Штатив изготовлен из алюминия, что обеспечивает прочность и долговечность при относительно небольшом весе (всего 1,8 кг). Благодаря трехсекционной конструкции и удобным клипсам-зажимам, его можно быстро подготовить к работе. Рабочая высота достигает 141 см, а в сложенном состоянии длина составляет всего 57 см, что делает его удобным для переноски в комплектном чехле.

Назначение и применение

  • Фотосъемка: для пейзажной, портретной, архитектурной и макросъемки.
  • Видеосъемка: плавное панорамирование и фиксация камеры благодаря видеоголове.
  • Студийная и выездная работа: компактность и малый вес позволяют использовать штатив в павильоне и на открытом воздухе.
  • Съемка с нижней точки: центральная колонна переворачивается для съемки макро или объектов с необычного ракурса.

Ключевые особенности

  • Видеоголова с быстросъемной площадкой: обеспечивает плавные движения камеры и быструю установку/снятие.
  • Регулируемые ножки с клипсами: надежная фиксация секций и быстрая настройка высоты.
  • Переворачиваемая центральная колонна: позволяет вести съемку с минимальной высоты (от 56 см) для макро и творческих ракурсов.
  • Крюк для подвеса груза: обеспечивает дополнительную стабильность в ветреную погоду.
  • Компактный размер: длина в сложенном состоянии 57 см, вес 1,8 кг – удобно брать с собой в поездки.

Технические характеристики

  • Тип головки: видеоголова
  • Материал: алюминий
  • Максимальная рабочая высота: 141 см
  • Минимальная высота съемки: 56 см
  • Высота в сложенном состоянии: 57 см
  • Количество секций ног: 3
  • Тип фиксации ног: клипсы (зажимы)
  • Максимальная нагрузка: 10 кг
  • Вес штатива: 1,8 кг
  • Дополнительно: крюк для груза, переворачиваемая центральная колонна, быстросъемная площадка

Совместимость и использование

  • Штатив оснащен стандартной резьбой 1/4 дюйма, что делает его совместимым с большинством цифровых фотоаппаратов, беззеркальных камер, видеокамер и даже некоторых экшн-камер. Быстросъемная площадка позволяет мгновенно закрепить или снять камеру, не теряя время на завинчивание.
  • Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона

Инструкция по использованию

  1. Разложите штатив, отстегнув клипсы на всех секциях ног.
  2. Установите нужную высоту и зафиксируйте клипсы.
  3. Закрепите камеру на быстросъемной площадке видеоголовы.
  4. При необходимости подвесьте груз на крюк центральной колонны для дополнительной устойчивости.
  5. Для съемки макро переверните центральную колонну и установите камеру в нижнем положении.

Уход и хранение

  • Храните штатив в комплектном чехле в сухом месте, защищенном от пыли.
  • После использования во влажной среде протрите ножки и механизмы сухой тканью.
  • Периодически проверяйте надежность фиксации клипс и винтов.

Комплектация

  • Штатив QZSD Q303 с видеоголовой – 1 шт.
  • Чехол для хранения и переноски – 1 шт.

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