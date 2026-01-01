QZSD Q303 черный штатив 141 см с видеоголовой

Штатив QZSD Q303 с видеоголовой – универсальная опора для фото и видео
QZSD Q303 черный – это универсальный штатив с видеоголовой, который станет надежным дополнением к вашей камере. Он обеспечит удобство съемки и поможет получить более качественные фотографии или видео. Модель подходит для камер весом до 10 кг, включая зеркальные (DSLR) и видеокамеры.
Штатив изготовлен из алюминия, что обеспечивает прочность и долговечность при относительно небольшом весе (всего 1,8 кг). Благодаря трехсекционной конструкции и удобным клипсам-зажимам, его можно быстро подготовить к работе. Рабочая высота достигает 141 см, а в сложенном состоянии длина составляет всего 57 см, что делает его удобным для переноски в комплектном чехле.
Назначение и применение
- Фотосъемка: для пейзажной, портретной, архитектурной и макросъемки.
- Видеосъемка: плавное панорамирование и фиксация камеры благодаря видеоголове.
- Студийная и выездная работа: компактность и малый вес позволяют использовать штатив в павильоне и на открытом воздухе.
- Съемка с нижней точки: центральная колонна переворачивается для съемки макро или объектов с необычного ракурса.
Ключевые особенности
- Видеоголова с быстросъемной площадкой: обеспечивает плавные движения камеры и быструю установку/снятие.
- Регулируемые ножки с клипсами: надежная фиксация секций и быстрая настройка высоты.
- Переворачиваемая центральная колонна: позволяет вести съемку с минимальной высоты (от 56 см) для макро и творческих ракурсов.
- Крюк для подвеса груза: обеспечивает дополнительную стабильность в ветреную погоду.
- Компактный размер: длина в сложенном состоянии 57 см, вес 1,8 кг – удобно брать с собой в поездки.
Технические характеристики
- Тип головки: видеоголова
- Материал: алюминий
- Максимальная рабочая высота: 141 см
- Минимальная высота съемки: 56 см
- Высота в сложенном состоянии: 57 см
- Количество секций ног: 3
- Тип фиксации ног: клипсы (зажимы)
- Максимальная нагрузка: 10 кг
- Вес штатива: 1,8 кг
- Дополнительно: крюк для груза, переворачиваемая центральная колонна, быстросъемная площадка
Совместимость и использование
- Штатив оснащен стандартной резьбой 1/4 дюйма, что делает его совместимым с большинством цифровых фотоаппаратов, беззеркальных камер, видеокамер и даже некоторых экшн-камер. Быстросъемная площадка позволяет мгновенно закрепить или снять камеру, не теряя время на завинчивание.
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Инструкция по использованию
- Разложите штатив, отстегнув клипсы на всех секциях ног.
- Установите нужную высоту и зафиксируйте клипсы.
- Закрепите камеру на быстросъемной площадке видеоголовы.
- При необходимости подвесьте груз на крюк центральной колонны для дополнительной устойчивости.
- Для съемки макро переверните центральную колонну и установите камеру в нижнем положении.
Уход и хранение
- Храните штатив в комплектном чехле в сухом месте, защищенном от пыли.
- После использования во влажной среде протрите ножки и механизмы сухой тканью.
- Периодически проверяйте надежность фиксации клипс и винтов.