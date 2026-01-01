Falcon Eyes FEL-3900ST.0 стойка для фото- видеостудии с максимальной высотой 390 см

Арт. OLE-1737

до конца распродажи 2 дн, 23 ч

GreenBean Base 90 адаптер штативный с быстросъемной площадкой

Адаптер используется для быстрой установки камер на различного вида опоры. Оснащен двумя винтами для крепления камеры с резьбами 1/4" и 3/8" и резьбовыми отверстиями 1/4" и 3/8", винтом 3/8" для крепления на ригах, кронштейнах, стабилизаторах и прочих. Быстросъемная площадка длиной 90 мм оснащена противоскользящими резиновыми накладками и фиксирующим стопором, защищающими камеру от случайного падения при установки или демонтаде с площадки.