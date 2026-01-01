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-10 %
Falcon Eyes FEL-3900ST.0 стойка для фото- видеостудии с максимальной высотой 390 см
Falcon Eyes FEL-3900ST.0 стойка для фото- видеостудии с максимальной высотой 390 см
Falcon Eyes FEL-3900ST.0 стойка для фото- видеостудии с максимальной высотой 390 см
Falcon Eyes FEL-3900ST.0 стойка для фото- видеостудии с максимальной высотой 390 см
Falcon Eyes FEL-3900ST.0 стойка для фото- видеостудии с максимальной высотой 390 см
Falcon Eyes FEL-3900ST.0 стойка для фото- видеостудии с максимальной высотой 390 см

Falcon Eyes FEL-3900ST.0 стойка для фото- видеостудии с максимальной высотой 390 см

Falcon Eyes
Артикул: DAN-1276

Falcon Eyes FEL-3900ST.0 - стойка для фото- видеостудии.

Стальная четырехсекционная стойка-тренога с шаровой миниголовой для установки цифровых камер. Стойка имеет пружинный амортизатор. Максимальная высота - 390 см.

Описание

Студийная стойка-тренога поставляется в комплекте с шаровой миниголовой. Рабочая высота от 125 до 390 см. Оборудование крепится через съемный адаптер 1/4". 

Механизм пружинной амортизации обеспечит безопасную эксплуатацию и предохранит оборудование от повреждений. Секции надежно соединяются между собой винтовыми зажимами.

Секции стойки-треноги, зажимы и крестовины изготовлены из стали, рукоятки - ABS пластик.

Характеристики:

  • максимальная высота, см - 390
  • минимальная высота, см - 125
  • длина в сложенном состоянии, см - 95
  • размах треноги, см - 104
  • максимальная нагрузка, кг - 10
  • количество секций - 4
  • амортизатор - пружинный
  • тип фиксации секций - винтовой зажим
  • диаметр ножек, мм - 25
  • диаметр секций, мм - 24/28/32/38
  • крепежный адаптер, дюйм - 1/4
  • установка адаптера горизонтально - нет
  • шаровая миниголова - в комплекте
  • материал секций и ножек - сталь
  • материал фиксаторов - алюминиевый сплав
  • материал рукояток - поликарбонат
  • материал крестовин - алюминиевый сплав
  • вес стойки (без упаковки), кг - 5,7

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