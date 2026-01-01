Falcon Eyes FEL-3900ST.0 стойка для фото- видеостудии с максимальной высотой 390 см

Студийная стойка-тренога поставляется в комплекте с шаровой миниголовой. Рабочая высота от 125 до 390 см. Оборудование крепится через съемный адаптер 1/4".
Механизм пружинной амортизации обеспечит безопасную эксплуатацию и предохранит оборудование от повреждений. Секции надежно соединяются между собой винтовыми зажимами.
Секции стойки-треноги, зажимы и крестовины изготовлены из стали, рукоятки - ABS пластик.
Характеристики:
- максимальная высота, см - 390
- минимальная высота, см - 125
- длина в сложенном состоянии, см - 95
- размах треноги, см - 104
- максимальная нагрузка, кг - 10
- количество секций - 4
- амортизатор - пружинный
- тип фиксации секций - винтовой зажим
- диаметр ножек, мм - 25
- диаметр секций, мм - 24/28/32/38
- крепежный адаптер, дюйм - 1/4
- установка адаптера горизонтально - нет
- шаровая миниголова - в комплекте
- материал секций и ножек - сталь
- материал фиксаторов - алюминиевый сплав
- материал рукояток - поликарбонат
- материал крестовин - алюминиевый сплав
- вес стойки (без упаковки), кг - 5,7