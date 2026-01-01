QZSD V5T кольцевой светодиодный осветитель с штативом

Описание

Осветитель круглой формы мощностью 20 Вт дает исключительно ровное и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре. Также будет незаменим для съемки видеоблогов и наложения макияжа.

Питание осветителя осуществляется от сети (шнур в комплекте) или двух аккумуляторов типа Sony np-f (приобретаются отдельно).

Панель состоит из 240 светодиодов, способных выдавать температуру от 3200 до 5500 К. Осветитель имеет диммерное управление яркостью и цветовой температурой.

Мощность светового потока составляет 2000 люмен. Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 92) и с очень высоким временем жизни светодиодов.

В комплект входит шаровая голова, держатель для смартфона и микрофона, а также столик для планшета.

Характеристики:

источник освещения - 240 LED-светодиодов

питание - от сети или аккумулятора

управление - диммер

цветовая температура - 3200-5500 K

яркость - 2000 Лю

вес - 1,4 кг

диаметр внешний - 33 см

диаметр внутренний - 23 см

Штатив QZSD Q111 послужит надежным дополнением к комплекту, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео.

Четырехсекционный штатив изготовлен из анодированного алюминия и АВС-пластика. Имеет надежные регулируемые ножки которые фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов.

Дополнительную стабильность гарантирует центральная распорка, которая может быть заблокирована и крюк для подвеса груза.

Характеристики: