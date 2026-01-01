QZSD V5T кольцевой светодиодный осветитель с штативом

Осветитель круглой формы мощностью 20 Вт дает исключительно ровное и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре. Также будет незаменим для съемки видеоблогов и наложения макияжа.
Питание осветителя осуществляется от сети (шнур в комплекте) или двух аккумуляторов типа Sony np-f (приобретаются отдельно).
Панель состоит из 240 светодиодов, способных выдавать температуру от 3200 до 5500 К. Осветитель имеет диммерное управление яркостью и цветовой температурой.
Мощность светового потока составляет 2000 люмен. Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 92) и с очень высоким временем жизни светодиодов.
В комплект входит шаровая голова, держатель для смартфона и микрофона, а также столик для планшета.
Характеристики:
- источник освещения - 240 LED-светодиодов
- питание - от сети или аккумулятора
- управление - диммер
- цветовая температура - 3200-5500 K
- яркость - 2000 Лю
- вес - 1,4 кг
- диаметр внешний - 33 см
- диаметр внутренний - 23 см
Штатив QZSD Q111 послужит надежным дополнением к комплекту, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео.
Четырехсекционный штатив изготовлен из анодированного алюминия и АВС-пластика. Имеет надежные регулируемые ножки которые фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов.
Дополнительную стабильность гарантирует центральная распорка, которая может быть заблокирована и крюк для подвеса груза.
Характеристики:
- рабочая высота - 146 см
- в сложенном состоянии - 50 см
- материал - алюминий, АВС-пластик
- максимальная нагрузка - 3 кг
- вес - 1,27 кг