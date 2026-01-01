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QZSD V5T кольцевой светодиодный осветитель с штативом
QZSD V5T кольцевой светодиодный осветитель с штативом
QZSD V5T кольцевой светодиодный осветитель с штативом
QZSD V5T кольцевой светодиодный осветитель с штативом
QZSD V5T кольцевой светодиодный осветитель с штативом
QZSD V5T кольцевой светодиодный осветитель с штативом

QZSD V5T кольцевой светодиодный осветитель с штативом

QZSD
Артикул: DAN-4542

Кольцевой светодиодный осветитель QZSD V5T со стойкой.

Осветитель кольцевой мощностью 20 Вт на 240 светодиодов с переменной температурой 3200-5500 K, внешний диаметр - 33 см, внутренний - 23 см. Световой поток - 2000 Лм. Вес - 1,4 кг. В комплекте поставки - штатив QZSD Q111.

Описание

Осветитель круглой формы мощностью 20 Вт дает исключительно ровное и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре. Также будет незаменим для съемки видеоблогов и наложения макияжа.

Питание осветителя осуществляется от сети (шнур в комплекте) или двух аккумуляторов типа Sony np-f (приобретаются отдельно).

Панель состоит из 240 светодиодов, способных выдавать температуру от 3200 до 5500 К. Осветитель имеет диммерное управление яркостью и цветовой температурой.

Мощность светового потока составляет 2000 люмен. Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 92) и с очень высоким временем жизни светодиодов.

В комплект входит шаровая голова, держатель для смартфона и микрофона, а также столик для планшета.

Характеристики:

  • источник освещения - 240 LED-светодиодов
  • питание - от сети или аккумулятора
  • управление - диммер
  • цветовая температура - 3200-5500 K
  • яркость - 2000 Лю
  • вес - 1,4 кг
  • диаметр внешний - 33 см
  • диаметр внутренний - 23 см

Штатив QZSD Q111 послужит надежным дополнением к комплекту, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. 

Четырехсекционный штатив изготовлен из анодированного алюминия и АВС-пластика. Имеет надежные регулируемые ножки которые фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов. 

Дополнительную стабильность гарантирует центральная распорка, которая может быть заблокирована и крюк для подвеса груза. 

Характеристики:

  • рабочая высота - 146 см
  • в сложенном состоянии - 50 см
  • материал - алюминий, АВС-пластик
  • максимальная нагрузка - 3 кг
  • вес - 1,27 кг

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