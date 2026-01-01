images
images
images
images
images
-10 %
Falcon Eyes FEL-2440ST.0 стойка-тренога для фото- и видеостудии
Falcon Eyes FEL-2440ST.0 стойка-тренога для фото- и видеостудии
Falcon Eyes FEL-2440ST.0 стойка-тренога для фото- и видеостудии
Falcon Eyes FEL-2440ST.0 стойка-тренога для фото- и видеостудии
Falcon Eyes FEL-2440ST.0 стойка-тренога для фото- и видеостудии

Falcon Eyes FEL-2440ST.0 стойка-тренога для фото- и видеостудии

Falcon Eyes
Артикул: VBR-504

Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440ST.0 для фото- и видеостудии.

Трехсекционная стойка-тренога с шаровой миниголовой и пружинным амортизатором. Изготовлена из стали. Максимальная высота - 240 см, в сложенном состоянии - 84 см. для установки оборудования используется шпигот 5/8" c резьбой 1/4". Вес - 1,6 кг.

Описание

Пружинный амортизатор предназначен для предохранения оборудование от удара при возможном быстром складывании секций (например, при ослаблении винтового зажима). Допустимая нагрузка - 5 кг.

Складные секции и ножки изготовлены из стали, зажимы из алюминиевого сплава.

Характеристики:

  • максимальная высота - 240 см
  • минимальная высота - 87 см
  • длина в сложенном состоянии - 84 см
  • размах треноги - 77 см
  • максимальная нагрузка - 5 кг
  • количество секций - 3
  • амортизатор - пружина
  • тип фиксации секций - винтовые зажимы-хомуты
  • диаметр ножек - 19 мм
  • диаметр секций - 19/22/25 мм
  • крепежный адаптер - винт 1/4"
  • установка адаптера горизонтально - нет
  • шаровая миниголова - в комплекте
  • материал секций и ножек - сталь
  • материал фиксаторов - алюминиевый сплав
  • материал рукояток - поликарбонат
  • материал крестовин - поликарбонат
  • вес стойки-треноги - 1,6 кг

Комплектация

  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440ST.0.
  • Винт с резьбой 1/4".
  • Шаровая миниголова 1/4".
  • Руководство по эксплуатации.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant R-110T отражатель на просвет диаметром 110 см
Fotokvant R-110T отражатель на просвет диаметром 110 см
Арт. DAN-2754
Fotokvant R-110T отражатель на просвет диаметром 110 см
Наличие
более 10 шт

Отражатель на просвет Fotokvant R-110T, размер - 110 см.

Круглый отражатель на просвет. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер - 110 см. Полупрозрачные отражатели Fotokvant выпускаются с белой окантовкой. Это позволяет получать отражения без рамочки даже в предметах с отражающей поверхностью. Вес - 0,5 кг.

730 ₽
В корзину
Grifon HSH-A переходник для установки накамерных вспышек
Арт. NVF-2372
Grifon HSH-A переходник для установки накамерных вспышек
Наличие
более 10 шт

Grifon HSH-A – переходник предназначен для установки накамерных фотовспышек (Canon, Nikon, Olympus) на штативы или стойки для осветительных приборов. Изменяемый угол наклона до 180 градусов. На установочной площадке имеется зажим для горячего башмака накамерной фотовспышки. Имеется отверстие для установки фотозонта. Вес - 0,2 кг.

470 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant GLOVES-02 перчатки для чистой работы черные размер L
Fotokvant GLOVES-02 перчатки для чистой работы черные размер L
Fotokvant GLOVES-02 перчатки для чистой работы черные размер L
Арт. DAN-4014
Fotokvant GLOVES-02 перчатки для чистой работы черные размер L
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 7 ч

Перчатки Fotokvant GLOVES-02 для чистой работы, черные.

Тканевые перчатки для работы c продукцией фото- и видеоиндустрии, требующей бережного и аккуратного обращения. Идеально подходят для чистки и работы со слайдами, негативами и различными оптическими поверхностями. Благодаря универсальному размеру перчатки подойдут практически всем. Изготовлены из неворсящейся ткани, имеют качественные швы, удобно сидят на руке. Цвет - черный. Размер - L.

-10 %440 ₽
390 ₽
В корзину
Grifon BS-T300 перекладина телескопическая 305 см
Арт. NVF-6397
Grifon BS-T300 перекладина телескопическая 305 см
Наличие
более 10 шт

Grifon BS-T300 – перекладина телескопическая, длина – 305 см. Длина в сложенном состоянии 116 см. Вес - 0,9 кг.

2 640 ₽
В корзину
-9 %
Kupo KCP241 40&quot; Grip Arm with Baby Hex Pin Sliver удлинительный крепежный кронштейн
Kupo KCP241 40&quot; Grip Arm with Baby Hex Pin Sliver удлинительный крепежный кронштейн
Kupo KCP241 40&quot; Grip Arm with Baby Hex Pin Sliver удлинительный крепежный кронштейн
Арт. NVF-9434
Kupo KCP241 40" Grip Arm with Baby Hex Pin Sliver удлинительный крепежный кронштейн
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 ч

Kupo KCP241 40" Grip Arm with Baby Hex Pin Sliver - удлинительный крепежный кронштейн для стойки C stand.

Удлинительный кронштейн серебристого цвета предназначен для установки любых осветительных приборов и аксессуаров, от небольших вспышек, моноблоков, экранов и флагов, до больших вольфрамовых осветительных приборов и муслиновых фонов.

-9.04 %6 530 ₽
5 940 ₽
В корзину
Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле
Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле
Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле
Арт. OLE-0169
Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле
Наличие
более 10 шт

Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компакта и удобна в транспортировке. Быстро устанавливается путем смещения одной ступени относительно другой. Имеет крепления 1/4.

2 150 ₽
В корзину
-10 %
Godox SL100D студийный светодиодный осветитель
Godox SL100D студийный светодиодный осветитель
Godox SL100D студийный светодиодный осветитель
Арт. DAN-7787
Godox SL100D студийный светодиодный осветитель
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 2 дн, 23 ч

Студийный светодиодный осветитель с круглой COB-матрицей, мощность 100 Вт, цветовая температура 5600 К, CRI>96, TLCI>97, регулирование мощности 0–100%, освещенность 32100 лк, байонет Bowens, спецэффекты, возможность управления с помощью пульта или смартфона, рефлектор.

-10 %15 690 ₽
14 120 ₽
В корзину

Видео

Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.