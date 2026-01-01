Falcon Eyes FEL-2440ST.0 стойка-тренога для фото- и видеостудии

Пружинный амортизатор предназначен для предохранения оборудование от удара при возможном быстром складывании секций (например, при ослаблении винтового зажима). Допустимая нагрузка - 5 кг.
Складные секции и ножки изготовлены из стали, зажимы из алюминиевого сплава.
Характеристики:
- максимальная высота - 240 см
- минимальная высота - 87 см
- длина в сложенном состоянии - 84 см
- размах треноги - 77 см
- максимальная нагрузка - 5 кг
- количество секций - 3
- амортизатор - пружина
- тип фиксации секций - винтовые зажимы-хомуты
- диаметр ножек - 19 мм
- диаметр секций - 19/22/25 мм
- крепежный адаптер - винт 1/4"
- установка адаптера горизонтально - нет
- шаровая миниголова - в комплекте
- материал секций и ножек - сталь
- материал фиксаторов - алюминиевый сплав
- материал рукояток - поликарбонат
- материал крестовин - поликарбонат
- вес стойки-треноги - 1,6 кг