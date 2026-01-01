Pixaero Mobus S компактный накамерный телесуфлер

Описание

Телесуфлер используется для чтения текста в процессе съемки. Он предназначен для применения в видеопроизводстве для съемок интервью, презентационных фильмов, рекламных роликов, музыкальных клипов, интервью, видеоблогов и других видов съемок.

Прибор транспортируется и хранится в защитном футляре, обеспечивает быструю подготовку к работе даже в полевых условиях: достал из сумки, пристегнул к объективу, запись!

В комплекте поставляется 8 колец для разных объективов. Кольцо накручивается на объектив, суфлер прищелкивается к кольцу. Опционально есть переходники под нестандартные объективы (приобретаются отдельно).

В мобильном приложении есть все необходимые функции для прокрутки текста, а наиболее часто используемые настройки вынесены на экран воспроизведения. Набирайте тексты на сайте sufler.pro и они будут синхронизироваться с приложением. Приложение совместимо с любыми Bluetooth пультами.