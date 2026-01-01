images
images
images
images
images
images
images
Pixaero Mobus S компактный накамерный телесуфлер
Pixaero Mobus S компактный накамерный телесуфлер
Pixaero Mobus S компактный накамерный телесуфлер
Pixaero Mobus S компактный накамерный телесуфлер
Pixaero Mobus S компактный накамерный телесуфлер
Pixaero Mobus S компактный накамерный телесуфлер
Pixaero Mobus S компактный накамерный телесуфлер

Pixaero Mobus S компактный накамерный телесуфлер

Pixaero
Артикул: DAN-3627

Телесуфлер Pixaero Mobus это компактный телесуфлер для оперативной съемки даже на смартфон или экшн-камеру. Работает с телефонами от 4" до 6,5". Допустимая ширина телефона от 5,2 до 10,2 см. По длине ограничений нет. Имеется резьба для крепления на штатив или селфи-палку. Размер зеркала 12х10,5 см. Совместим с IOS и Android.

Описание

Телесуфлер используется для чтения текста в процессе съемки. Он предназначен для применения в видеопроизводстве для съемок интервью, презентационных фильмов, рекламных роликов, музыкальных клипов, интервью, видеоблогов и других видов съемок.

Прибор транспортируется и хранится в защитном футляре, обеспечивает быструю подготовку к работе даже в полевых условиях: достал из сумки, пристегнул к объективу, запись!

В комплекте поставляется 8 колец для разных объективов. Кольцо накручивается на объектив, суфлер прищелкивается к кольцу. Опционально есть переходники под нестандартные объективы (приобретаются отдельно).

В мобильном приложении есть все необходимые функции для прокрутки текста, а наиболее часто используемые настройки вынесены на экран воспроизведения. Набирайте тексты на сайте sufler.pro и они будут синхронизироваться с приложением. Приложение совместимо с любыми Bluetooth пультами.

Комплектация

  • Телесуфлер PIXAERO MOBUS - 1 шт.
  • Кольца для крепления к объективам (49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 мм) - 8 шт.
  • Сумка-чехол с защищающими от ударов стенками, карманом для колец и аксессуаров - 1 шт.
  • Микроволоконная салфетка для чистки стекла - 1 шт.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Manfrotto MDOLLYVR VR ADJUSTABLE DOLLY колесная база телескопическая
Manfrotto MDOLLYVR VR ADJUSTABLE DOLLY колесная база телескопическая
Manfrotto MDOLLYVR VR ADJUSTABLE DOLLY колесная база телескопическая
Арт. DAN-1624
Manfrotto MDOLLYVR VR ADJUSTABLE DOLLY колесная база телескопическая
Наличие
в наличии 1-3 шт

Тележка-долли Manfrotto MDOLLYVR VR ADJUSTABLE DOLLY обеспечивает комфортное перемещение установленного оборудования весом до 10 кг.

Также, обеспечивает быструю смену локаций, когда в этом есть необходимость. Диаметр тележки регулируется в диапазоне 78-114 см. Колеса тележки оснащены тормозом, для фиксации тележки в определенном положении. Также в тележке есть дополнительные ножки, которые поднимают колеса с уровня земли. Модель компактна в сложенном виде.

41 790 ₽
В корзину
DGTape UM Gaffa Tape Silver тейп ультраматовый серебро-серый 24 мм x 50 м
Арт. DAN-1481
DGTape UM Gaffa Tape Silver тейп ультраматовый серебро-серый 24 мм x 50 м
Наличие
более 10 шт

DGTape UM Gaffa Tape Silver - тейп ультраматовый серебро-серый, размер 24 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - серебро-серый, ультраматовый.

1 300 ₽
В корзину
Phottix 85385 Premio серебряная подложка для зонта 85 см
Арт. NVF-9949
Phottix 85385 Premio серебряная подложка для зонта 85 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Phottix (85385) Premio - черная подложка для зонта-отражателя диаметром 85 см.

Плотный черный рассеиватель диаметром 85 см. для передней части зонта Premio. Предназначен для улучшенного контроля рассеивания света, идеально подходит для создания портретов. Отражатель имеет отверстие для установки студийного осветителя или вспышки. Оборудованный рассеивателем зонт-отражатель превращается в полноценный софтбокс.

1 970 ₽
В корзину
YongNuo YN216 5500К осветитель светодиодный на 216 светодиодов для фото и видеокамер
YongNuo YN216 5500К осветитель светодиодный на 216 светодиодов для фото и видеокамер
YongNuo YN216 5500К осветитель светодиодный на 216 светодиодов для фото и видеокамер
Арт. NVF-6925
YongNuo YN216 5500К осветитель светодиодный на 216 светодиодов для фото и видеокамер
Наличие
более 10 шт

Yongnuo YN-216 – осветитель светодиодный на 216 светодиодов для фото и видеокамер, используется как источник постоянного дополнительного или основного света. YongNuo YN-216 (версия 5500К) — это портативный светодиодный осветитель с фиксированной дневной цветовой температурой, крепится на камеру или устанавливаясь на штатив.

6 200 ₽
В корзину
Boya BY-M2 петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Boya BY-M2 петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Boya BY-M2 петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Арт. DAN-3859
Boya BY-M2 петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Наличие
более 10 шт

Петличный микрофон Boya BY-M2.

Микрофон позволяет записать чистый и высококачественный звук напрямую на все устройства iOS через порт Lightning. Это идеальный выбор для записи интервью, видеоблогов, презентаций и многого другого, независимо от того, снимаете ли вы видео или записываете аудио с помощью приложения на своем устройстве. Имеет сертифицированный Apple Mfi Lightening разъем.

2 490 ₽
В корзину
Fotokvant TM-CL01 штатив-трансформер для телефона настольный
Fotokvant TM-CL01 штатив-трансформер для телефона настольный
Fotokvant TM-CL01 штатив-трансформер для телефона настольный
Арт. DAN-3282
Fotokvant TM-CL01 штатив-трансформер для телефона настольный
Наличие
более 10 шт

Штатив-трансформер Fotokvant TM-CL01 для телефона, настольный. Штатив-трансформер с держателем для смартфона. Изготовлен из пластика. Цвет - черный.

780 ₽
В корзину
Fotokvant BG-1520 Black White фон тканевый складной белый и черный 1.5х2 м
Fotokvant BG-1520 Black White фон тканевый складной белый и черный 1.5х2 м
Fotokvant BG-1520 Black White фон тканевый складной белый и черный 1.5х2 м
Арт. FTR-1168
Fotokvant BG-1520 Black White фон тканевый складной белый и черный 1.5х2 м
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant BG-1520 Black White – тканевый фон хромакей двусторонний черно-белого цвета.

Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Компактно переносится, складывается в круг размером 64 см.

 

4 660 ₽
В корзину

Видео

Дж.Ф Харли
Дж.Ф Харли
Светодиодная RGB панель Phottix M500R
Светодиодная RGB панель Phottix M500R
5 ошибок, которые допускают при переходе с фотосъемки на видеосъемку
5 ошибок, которые допускают при переходе с фотосъемки на видеосъемку
Profoto B10
Profoto B10
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.