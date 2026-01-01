Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона

Описание

Fotokvant SM-CL3 – универсальный держатель для смартфона

Fotokvant SM-CL3 (артикул NVF-9420) – это компактный и лёгкий держатель для смартфона, который подходит для большинства моделей телефонов шириной от 5,6 до 8,4 см. Держатель оснащён двумя резьбовыми разъёмами 1/4", что позволяет устанавливать его на штатив, селфи-палку, монопод или другие устройства с соответствующим креплением. Благодаря весу всего 50 граммов, держатель не утяжеляет конструкцию и удобен для повседневного использования.

Две защитные подушки надёжно фиксируют смартфон, предотвращая его выпадение. Конструкция позволяет разворачивать держатель на 360 градусов, обеспечивая удобный угол обзора при съёмке, стриминге или видеозвонках. Держатель может использоваться как со штативом, так и самостоятельно – например, для установки телефона на стол в горизонтальном или вертикальном положении.

Назначение и применение

Съёмка на смартфон: крепление телефона на штатив для стабильных фото и видео.

крепление телефона на штатив для стабильных фото и видео. Стриминг и видеозвонки: установка телефона на столе или штативе для комфортной работы.

установка телефона на столе или штативе для комфортной работы. Селфи и групповые фото: использование с селфи-палкой для лучшего ракурса.

использование с селфи-палкой для лучшего ракурса. Просмотр контента: горизонтальная или вертикальная установка телефона на столе.

Ключевые особенности

Универсальность: подходит для смартфонов шириной от 5,6 до 8,4 см.

подходит для смартфонов шириной от 5,6 до 8,4 см. Два разъёма 1/4": позволяет устанавливать держатель на штатив, селфи-палку или монопод.

позволяет устанавливать держатель на штатив, селфи-палку или монопод. Поворот на 360°: регулируйте угол обзора по своему усмотрению.

регулируйте угол обзора по своему усмотрению. Две защитные подушки: надёжно фиксируют смартфон, предотвращая царапины и выпадение.

надёжно фиксируют смартфон, предотвращая царапины и выпадение. Лёгкий вес – 50 г: не утяжеляет конструкцию, удобен для транспортировки.

не утяжеляет конструкцию, удобен для транспортировки. Автономное использование: можно использовать без штатива – просто поставить на стол.

можно использовать без штатива – просто поставить на стол. Материал – АВС-пластик: прочный, лёгкий и долговечный.

Технические характеристики

Тип: держатель для смартфона

держатель для смартфона Совместимые размеры: ширина смартфона от 5,6 до 8,4 см

ширина смартфона от 5,6 до 8,4 см Крепление: два разъёма 1/4"

два разъёма 1/4" Поворот: 360°

360° Материал: АВС-пластик

АВС-пластик Вес: 50 г

50 г Цвет: чёрный

чёрный Способ использования: на штативе, селфи-палке или самостоятельно

Как использовать держатель

Установка смартфона: раздвиньте держатель, поместите смартфон и зафиксируйте его защитными подушками. Крепление на штатив или селфи-палку: используйте один из разъёмов 1/4" для установки на штатив или селфи-палку. Настройка угла: разверните держатель на 360° для нужного положения. Автономное использование: поставьте держатель со смартфоном на стол в горизонтальном или вертикальном положении.

Преимущества использования

Универсальность: подходит для большинства смартфонов и креплений.

подходит для большинства смартфонов и креплений. Компактность: лёгкий и небольшой держатель легко носить с собой.

лёгкий и небольшой держатель легко носить с собой. Надёжность: защитные подушки удерживают смартфон без риска падения.

защитные подушки удерживают смартфон без риска падения. Гибкость: два разъёма 1/4" позволяют установить держатель на разные устройства.

Совместимость

Смартфоны: большинство моделей шириной от 5,6 до 8,4 см (iPhone, Samsung, Google Pixel, Xiaomi и др.).

большинство моделей шириной от 5,6 до 8,4 см (iPhone, Samsung, Google Pixel, Xiaomi и др.). Штативы и моноподы: любые с резьбовым соединением 1/4".

любые с резьбовым соединением 1/4". Селфи-палки: стандартные с креплением 1/4".

Уход и хранение