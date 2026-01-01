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Falcon Eyes Travel Line 4500 штатив
Falcon Eyes Travel Line 4500 штатив
Falcon Eyes Travel Line 4500 штатив
Falcon Eyes Travel Line 4500 штатив
Falcon Eyes Travel Line 4500 штатив
Falcon Eyes Travel Line 4500 штатив
Falcon Eyes Travel Line 4500 штатив

Falcon Eyes Travel Line 4500 штатив

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3438

Универсальный штатив-монопод Falcon Eyes Travel Line 4500.

Штатив-монопод с выдвижной центральной колонной (внутри колонны - телескопический монопод). Максимальная нагрузка - 3 кг. Максимальная высота - 155 см, три секции ног, два пузырьковых уровня, чехол. Вес - 1,44 кг.

Описание

Универсальный трехсекционный, алюминиевый штатив с выдвижной центральной колонной. Легкий и компактный. Максимальная рабочая высота с выдвинутой центральной колонной - 155 см, минимальная - 57 см.

В основании головы расположен винтовой фиксатор горизонтального панорамирования. Длина ручки - 15 см.

Оперативно повернуть и зафиксировать фотокамеру для съемки в вертикальной ориентации (или на произвольный угол до 90 градусов) возможно благодаря шарнирному креплению быстросъемной площадки. Фиксация угла наклона площадки - винтовая.

Голова оснащена быстросъемной площадкой с противоскользящими накладками и встроенным пузырьковым уровнем. На площадке расположен винт с резьбой 1/4" и подпружиненный штифт. Размер площадки 51×71 мм.

Для изменения высоты установки камеры без изменения длины его ножек, штатив имеет выдвижную центральную колонну. Фиксация положения колонны - винтовая.  

Благодаря верхней растяжке, подготовка штатива к работе и его выравнивание на поверхности происходит быстро и легко. Растяжка фиксируется в выбранном положении и обеспечивает устойчивость во время работы со штативом. Кроме того, меняя положение фиксатора растяжки, можно регулировать (и фиксировать) угол раскрытия ножек штатива. Для дополнительного усиления в основании колонны находится крюк для груза.


Внутри центральной колонны находится телескопический 5-секционный раздвижной монопод высотой от 47 до 159 см. Для извлечения монопода необходимо отпустить винт в короне штатива и просто вытащить его из корпуса цетральной колонны. Фиксация секций монопода на рабочей высоте происходит вращением их по часовой стрелке относительно друг друга.


Ноги штатива изготовлены из алюминиевого профиля с анодированным покрытием, которое обеспечивает сопротивление коррозии. Секции надежно фиксируются клипсовыми замками из ABS пластика. Они снабжены накладками-рукавами из вспененного материала. Это обеспечивает комфортное удержание штатива в холодное время года. Для переноски предусмотрена пластиковая рукоятка.

На концах штативных ног размещены пятки с резиновыми наконечниками и шипами.


Штатив оборудован двумя пузырьковыми уровнями. Один расположен в основании штатива, а второй на быстросъемной площадке. е

Для транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой-чехлом на молнии с регулируемым по длине наплечным ремнем.

Характеристики:

  • количество секций ног штатива - 3
  • максимальная высота - 155 см
  • длина в сложенном состоянии - 59 см
  • вес - 1,44 кг
  • максимальная нагрузка - 3 кг
  • быстросъемная площадка - есть
  • резьбовое крепление для камеры - 1/4"
  • тип головы - видео

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