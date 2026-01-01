Falcon Eyes Travel Line 4500 штатив

Описание

Универсальный трехсекционный, алюминиевый штатив с выдвижной центральной колонной. Легкий и компактный. Максимальная рабочая высота с выдвинутой центральной колонной - 155 см, минимальная - 57 см.

В основании головы расположен винтовой фиксатор горизонтального панорамирования. Длина ручки - 15 см.

Оперативно повернуть и зафиксировать фотокамеру для съемки в вертикальной ориентации (или на произвольный угол до 90 градусов) возможно благодаря шарнирному креплению быстросъемной площадки. Фиксация угла наклона площадки - винтовая.

Голова оснащена быстросъемной площадкой с противоскользящими накладками и встроенным пузырьковым уровнем. На площадке расположен винт с резьбой 1/4" и подпружиненный штифт. Размер площадки 51×71 мм.

Для изменения высоты установки камеры без изменения длины его ножек, штатив имеет выдвижную центральную колонну. Фиксация положения колонны - винтовая.

Благодаря верхней растяжке, подготовка штатива к работе и его выравнивание на поверхности происходит быстро и легко. Растяжка фиксируется в выбранном положении и обеспечивает устойчивость во время работы со штативом. Кроме того, меняя положение фиксатора растяжки, можно регулировать (и фиксировать) угол раскрытия ножек штатива. Для дополнительного усиления в основании колонны находится крюк для груза.





Внутри центральной колонны находится телескопический 5-секционный раздвижной монопод высотой от 47 до 159 см. Для извлечения монопода необходимо отпустить винт в короне штатива и просто вытащить его из корпуса цетральной колонны. Фиксация секций монопода на рабочей высоте происходит вращением их по часовой стрелке относительно друг друга.





Ноги штатива изготовлены из алюминиевого профиля с анодированным покрытием, которое обеспечивает сопротивление коррозии. Секции надежно фиксируются клипсовыми замками из ABS пластика. Они снабжены накладками-рукавами из вспененного материала. Это обеспечивает комфортное удержание штатива в холодное время года. Для переноски предусмотрена пластиковая рукоятка.

На концах штативных ног размещены пятки с резиновыми наконечниками и шипами.





Штатив оборудован двумя пузырьковыми уровнями. Один расположен в основании штатива, а второй на быстросъемной площадке. е

Для транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой-чехлом на молнии с регулируемым по длине наплечным ремнем.

Характеристики: