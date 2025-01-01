Grifon WB-1250 перекладина настенная

Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 80120 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-80120 80х120 см.
Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 80120 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-80120 80х120 см.
Grifon TL-5 - патрон для установки на стойку или штатив. Имеет пять цоколей на E27 под энергосберегающие или галогенные лампы. Патрон оснащен кольцом для крепления квадро-, окто и стрипбоксов любых производителей. На задней панели имеется управление группами источников света, можно задействовать одну, две, три, четыре и все пять ламп одновременно.
Комплектуется сетевым шнуром 2,7 м.
Fotokvant RAC-BHC1 (1210) - комплект, состоящий из пары кронштейнов для крепления фона на стену или потолок.
Используется вместе с гантелями Fotokvant RAC-BR. Длина крюка - 13 см. Материал изготовления - сталь.
Grifon BD-05 – шторки с сотовой решеткой и цветными фильтрами. Устанавливаются на стандартный рефлектор 18 см / 7".
