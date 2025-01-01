images
Grifon WB-1250 перекладина настенная

Grifon WB-1250 перекладина настенная

Grifon
Артикул: FTR-1498
Перекладина настенная WB-1250 предназначена для установки осветительного оборудования, используется как одна из составляющих частей в различных конструкциях. Основным преимуществом этого держателя является то, что он практически не занимает места. Выдерживает нагрузку до 8 кг.
 

Описание

Характеристики: 
  • Высота: 75-125 см
  • Кол-во секций: 2
  • Диаметр секций: 25/31,5/35
  • Резьба: 1/4 дюйма
  • Масса: 2,9 кг

