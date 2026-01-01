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Boya BY-M1 всенаправленный петличный микрофон

Boya BY-M1 всенаправленный петличный микрофон

Boya
Артикул: NVF-1677

Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.

Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.

Описание

За счет интегрированного шестиметрового кабеля с 3,5 мм четырехполюсным позолоченным разъемом может подключаться непосредственно к смартфону и большинству камер. Имеет низкий уровень шума. В комплекте предусмотрена клипса для лацкана, LR44 батарея, поролоновая ветрозащита и 1/4" адаптер.

Характеристики:

  • частотный диапазон – 65 Гц-18 кГц
  • чувствительность – 30 дБ+/-3 дБ/0 дБ = 1V/Pa, 1кГц
  • отношение сигнал/шум – 74 дБ
  • выходное сопротивление – 1000 Ом
  • аттенюатор – -10 дБ, 0 дБ
  • питание – LR 44
  • разъем выход – мини-джек (3,5 мм) позолоченный
  • размеры (ДxВxГ), мм – 18х8,3х8,3
  • кабель, м – 6
  • вес микрофона, г –  2,5
  • вес power-модуля, г – 18

Комплектация

  • Микрофон BY-M1
  • Поролоновая ветрозащита - 1 шт.
  • Зажим на одежду - 1 шт.
  • Липучка - 1 шт.
  • Батарейка (LR44) -  1 шт.
  • Чехол для переноски.
  • Руководство пользователя.

Внимание! Комплектация Boya BY-M1 зависит от конкретной поставки и может меняться поставщиком без предварительного уведомления. Рекомендуем уточнять комплектацию при заказе у менеджера.

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