Fujimi FJ-GL5 перчатки для фотографа размер XL

Fujimi FJ-GL5 перчатки для фотографа размер XL

Fujimi
Артикул: NVF-640

Fujimi FJ-GL5 – специальный белые перчатки для фотографа.

Изготовлены из плотного белого хлопка (без ворса). Предназначены для работы с негативами и диапозитивами , а также прочими продуктами фотоиндустрии, где требуется бережное и аккуратное обращение. Размер XL, 24 см.

Описание

Перчатки идеально подходят для чистки и работы со слайдами, негативами и различными оптическими поверхностями. Рекомендованы производителями студийного оборудования для работ по замене импульсных и галогенных ламп в осветительных приборах и проекторах.

Состав:

  • материал – 100% хлопок
  • хлопчатобумажная пряжа – 32s
  • плотность ткани – 260 гр/м2

