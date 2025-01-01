Fujimi FJ-GL5 перчатки для фотографа размер XL

Falcon Eyes CL-35F - зажим "мама" 16 мм для студийных адаптеров.
Вес - 250 грамм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FJ-GL5 – специальный белые перчатки для фотографа.
Изготовлены из плотного белого хлопка (без ворса). Предназначены для работы с негативами и диапозитивами , а также прочими продуктами фотоиндустрии, где требуется бережное и аккуратное обращение. Размер XL, 24 см.
Перчатки идеально подходят для чистки и работы со слайдами, негативами и различными оптическими поверхностями. Рекомендованы производителями студийного оборудования для работ по замене импульсных и галогенных ламп в осветительных приборах и проекторах.
Состав:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Falcon Eyes CL-35F - зажим "мама" 16 мм для студийных адаптеров.
Вес - 250 грамм.
Вес груза – 4 кг. Противовес используется со штангами диаметром до 35 мм.
Wansen
Работай с цветом без бликов