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YongNuo YN300III LED осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500К
YongNuo YN300III LED осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500К
YongNuo YN300III LED осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500К
YongNuo YN300III LED осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500К

YongNuo YN300III LED осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500К

Yongnuo
Артикул: NVF-7640

YongNuo YN300III LED – автономный светодиодный LED-осветитель с регулируемой цветовой температурой. Источник освещения имеет 300 светодиодов постоянного свечения. Можно использовать литий-ионные аккумуляторы от видеокамер Panasonic CGR-D16S/D220 или Sony NP серии NP-FH70, NP-FM55H, NP-F550 и их аналогов (покупаются отдельно). Цветовая температура, 3200-5500К.

Описание

Светодиодный осветитель YongNuo YN300III (3200-5500K)

YongNuo YN300III — это компактный и легкий светодиодный осветитель, предназначенный для фото- и видеосъемки. Он оснащен 300 светодиодами с регулируемой цветовой температурой в диапазоне от теплого 3200K до нейтрального дневного 5500K, что позволяет адаптировать освещение под любые условия и творческие задачи.

Основные характеристики

  • Количество светодиодов: 300 шт.
  • Мощность: 18 Вт.
  • Цветовая температура: 3200–5500 К (плавная регулировка).
  • Световой поток: 2280 люмен.
  • Угол освещения: 55°.
  • Встроенный диммер: Есть (позволяет плавно регулировать яркость).
  • Питание: От литий-ионных аккумуляторов серии Sony NP или Panasonic CGR (приобретаются отдельно).
  • Возможность сохранения настроек: Есть.
  • Размеры: 175×155×45 мм.
  • Вес: 725 г.

Для чего используется

Осветитель YN300III является универсальным инструментом для создания качественного освещения в самых разных ситуациях:

  • Видеосъемка и интервью: Для мягкого, регулируемого освещения лица.
  • Фотография: В качестве заполняющего или основного света для портретов и предметной съемки.
  • Стриминг и онлайн-трансляции: Для профессионального освещения в домашних условиях.
  • Выездная съемка: Благодаря возможности работы от аккумуляторов.

Особенности и преимущества

  • Регулируемая цветовая температура: Позволяет менять оттенок света от теплого (для уютной атмосферы) до холодного (для четкого, дневного освещения).
  • Плавная регулировка яркости (диммер): Помогает точно настроить интенсивность света без мерцания.
  • Автономная работа: Возможность питания от сменных аккумуляторов Sony NP / Panasonic делает осветитель мобильным.
  • Компактность и малый вес: Легко помещается в сумку и не утяжеляет оборудование.
  • Сохранение настроек: Осветитель запоминает последние параметры яркости и цветовой температуры после выключения.

Комплектация

  • Осветитель YongNuo YN300III — 1 шт.
  • Руководство пользователя — 1 шт.

Внимание: Адаптер питания для сети 220В (YongNuo FJ-SW1202000E) и аккумуляторы приобретаются отдельно.

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