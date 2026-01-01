YongNuo YN300III LED осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500К

Описание

Светодиодный осветитель YongNuo YN300III (3200-5500K)

YongNuo YN300III — это компактный и легкий светодиодный осветитель, предназначенный для фото- и видеосъемки. Он оснащен 300 светодиодами с регулируемой цветовой температурой в диапазоне от теплого 3200K до нейтрального дневного 5500K, что позволяет адаптировать освещение под любые условия и творческие задачи.

Основные характеристики

Количество светодиодов: 300 шт.

300 шт. Мощность: 18 Вт.

18 Вт. Цветовая температура: 3200–5500 К (плавная регулировка).

3200–5500 К (плавная регулировка). Световой поток: 2280 люмен.

2280 люмен. Угол освещения: 55°.

55°. Встроенный диммер: Есть (позволяет плавно регулировать яркость).

Есть (позволяет плавно регулировать яркость). Питание: От литий-ионных аккумуляторов серии Sony NP или Panasonic CGR (приобретаются отдельно).

От литий-ионных аккумуляторов серии Sony NP или Panasonic CGR (приобретаются отдельно). Возможность сохранения настроек: Есть.

Есть. Размеры: 175×155×45 мм.

175×155×45 мм. Вес: 725 г.

Для чего используется

Осветитель YN300III является универсальным инструментом для создания качественного освещения в самых разных ситуациях:

Видеосъемка и интервью: Для мягкого, регулируемого освещения лица.

Для мягкого, регулируемого освещения лица. Фотография: В качестве заполняющего или основного света для портретов и предметной съемки.

В качестве заполняющего или основного света для портретов и предметной съемки. Стриминг и онлайн-трансляции: Для профессионального освещения в домашних условиях.

Для профессионального освещения в домашних условиях. Выездная съемка: Благодаря возможности работы от аккумуляторов.

Особенности и преимущества