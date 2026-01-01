YongNuo YN300III LED осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500К

Светодиодный осветитель YongNuo YN300III (3200-5500K)
YongNuo YN300III — это компактный и легкий светодиодный осветитель, предназначенный для фото- и видеосъемки. Он оснащен 300 светодиодами с регулируемой цветовой температурой в диапазоне от теплого 3200K до нейтрального дневного 5500K, что позволяет адаптировать освещение под любые условия и творческие задачи.
Основные характеристики
- Количество светодиодов: 300 шт.
- Мощность: 18 Вт.
- Цветовая температура: 3200–5500 К (плавная регулировка).
- Световой поток: 2280 люмен.
- Угол освещения: 55°.
- Встроенный диммер: Есть (позволяет плавно регулировать яркость).
- Питание: От литий-ионных аккумуляторов серии Sony NP или Panasonic CGR (приобретаются отдельно).
- Возможность сохранения настроек: Есть.
- Размеры: 175×155×45 мм.
- Вес: 725 г.
Для чего используется
Осветитель YN300III является универсальным инструментом для создания качественного освещения в самых разных ситуациях:
- Видеосъемка и интервью: Для мягкого, регулируемого освещения лица.
- Фотография: В качестве заполняющего или основного света для портретов и предметной съемки.
- Стриминг и онлайн-трансляции: Для профессионального освещения в домашних условиях.
- Выездная съемка: Благодаря возможности работы от аккумуляторов.
Особенности и преимущества
- Регулируемая цветовая температура: Позволяет менять оттенок света от теплого (для уютной атмосферы) до холодного (для четкого, дневного освещения).
- Плавная регулировка яркости (диммер): Помогает точно настроить интенсивность света без мерцания.
- Автономная работа: Возможность питания от сменных аккумуляторов Sony NP / Panasonic делает осветитель мобильным.
- Компактность и малый вес: Легко помещается в сумку и не утяжеляет оборудование.
- Сохранение настроек: Осветитель запоминает последние параметры яркости и цветовой температуры после выключения.