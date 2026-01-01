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FST ET-462 Kit комплект постоянного света

FST ET-462 Kit комплект постоянного света

FST
Артикул: NVF-2914

FST ET-462 Kit – комплект постоянного света.

Используется чаще всего для предметной и портретной фотографии, а также видеосъемки. Осветители не выделяют избыточного тепла, поэтому могут быть использовании при фотографировании объектов, которые боятся воздействия высоких температур. Специальные лампы, которые входят в комплект, при видеосъемке не создают мерцающего эффекта и выдерживают цветовую температуру в пределах 5500 К. Комплект предназначен для работы профессиональных фотографов и для любителей.

Описание

FST ET-462 Kit комплект постоянного света

Комплектация

  • Люминесцентные лампы Е27 125W – 2 шт.
  • Стойки студийные 205 см – 2 шт.
  • Софтбоксы 40х60 см – 2 шт.
  • Сумка для транспортировки – 1 шт.

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