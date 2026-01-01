Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 видеоштатив

Описание

Универсальный четырехсекционный штатив с видеоголовой. Легкий и компактный. Максимальная рабочая высота с выдвинутой центральной колонной - 176 см, минимальная - 59 см. При реверсивной установке центральной колонны минимальная рабочая высота ограничена лишь габаритами устанавливаемого оборудования.



Одна из ног штатива съемная, соединив ее с центральной колонной и головой можно получить монопод высотой от 50 до 142 см.



Съемная голова обладает высокой прочностью. Ее винтовое крепление имеет резьбу 3/8". В основании расположен винтовой фиксатор горизонтального панорамирования. Слева на корпусе винтовой фиксатор угла наклона.



Голова оснащена быстросъемной площадкой с противоскользящими накладками и предохранителем, предотвращающим ее выпадание. На площадке расположены винты с резьбой 1/4" и 3/8". Размер площадки 89х44 мм.



Рукоятка может устанавливаться как слева так и справа от головы. Она крепится к голове через зубчатое соединение, что полностью исключает люфт и прокручивание. Длина рукоятки - 32 см.



Фиксация положения высоты центральной колонны осуществляется зажимным кольцом. Для исключения проворачивания центральной колонны во время горизонтального панорамирования по всей ее длине сделан паз, в который входит фиксирующий палец, находящийся в узле крепления ножек.



Четыре секции ножек штатива изготовлены из алюминиевого сплава. Анодированное покрытие обеспечивает сопротивление коррозии, а большой диаметр секций позволяет уменьшить вибрацию. Диаметр ножек штатива - 26, 23, 20 и 13 мм. Секции ног надежно фиксируются клипсовыми замками из ABS пластика.



Ножки штатива имеют также фиксаторы угла наклона. Селекторы угла расстановки ног позволяют зафиксировать каждую ногу на любом из трех заданных углов независимо друг от друга, это обеспечивает большую гибкость для позиционирования камеры и дает возможность использовать в качестве опоры ступени, камни или другие сложные поверхности, а также проводить съемку с нижней точки.



Съемная ножка штатива снабжена накладкой-рукавом из вспененного материала. Это обеспечивает комфортное удержание штатива в холодное время года.



На концах штативных ног размещены съемные пятки с резиновыми наконечниками.



Штатив оборудован пузырьковым уровнем, который установлен в основании головы.

Для удобной транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой-чехлом на молнии с регулируемым по длине наплечным ремнем.

Характеристики: