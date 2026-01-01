Falcon Eyes Hangman 165 BH1 штатив 187 см с шаровой головой

Универсальный штатив Falcon Eyes Hangman 165 BH1 с шаровой головой
Falcon Eyes Hangman 165 BH1 — это универсальный алюминиевый штатив, предназначенный для фотографов и видеографов, которым требуется гибкость и мобильность. Модель оснащена съемной шаровой головой, наклонной и реверсивной центральной колонной, а также возможностью трансформации в монопод, что делает ее идеальным инструментом для путешествий, репортажной и творческой съемки.
Основные характеристики
- максимальная нагрузка - 5 кг
- количество секций - 4 шт
- максимальная рабочая высота - 160 см
- длина в сложенном виде - 46 см
- тип головы - шаровая, съемная
- быстросъемная площадка - есть
- резьбовое крепление для камеры - 1/4"
- пузырьковый уровень - есть
- диаметр ножек штатива — 25, 22, 19 и 16 мм
- компас - есть
- материал головы - алюминиевый сплав
- тип зажимов секций - цанговый
- вес - 1,4 кг
Головка и управление
Штатив укомплектован съемной шаровой головой с быстросъемной площадкой (45×54 мм) и системой защиты от выпадания. Голова имеет независимый фиксатор горизонтального панорамирования и градусную шкалу для точных поворотов. Винт для крепления оборудования имеет резьбу 1/4". Для контроля горизонта предусмотрены два пузырьковых уровня.
Конструктивные особенности
- Реверсивная центральная колонна: Переворачивается на 180° для съемки с самой нижней точки.
- Горизонтальное положение колонны: Устанавливается на 90° и вращается на 360° для гибкого позиционирования камеры.
- Трансформация в монопод: Одна из ног штатива отсоединяется и вместе с центральной колонной и головкой образует монопод высотой до 173 см.
- Регулировка угла наклона ног: Каждая нога фиксируется независимо на одном из трех заданных углов.
- Двойные наконечники ног: Резиновые пятки и металлические шипы обеспечивают надежную фиксацию на любых поверхностях.
- Крюк для груза: В основании колонны для повышения устойчивости.
- Пенопластовые накладки на ногах: Обеспечивают комфортный захват в холодную погоду.
Для чего используется
Штатив Falcon Eyes Hangman 165 BH1 является универсальным инструментом для различных жанров съемки:
- Путешествия и репортаж: Компактный и легкий, легко трансформируется в монопод высотой до 173 см.
- Макросъемка и предметная съемка: Реверсивная колонна и низкая точка съемки.
- Пейзажная и архитектурная съемка: Гибкая настройка для точного кадрирования.