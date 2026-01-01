Falcon Eyes Hangman 165 BH1 штатив 187 см с шаровой головой

Описание

Универсальный штатив Falcon Eyes Hangman 165 BH1 с шаровой головой

Falcon Eyes Hangman 165 BH1 — это универсальный алюминиевый штатив, предназначенный для фотографов и видеографов, которым требуется гибкость и мобильность. Модель оснащена съемной шаровой головой, наклонной и реверсивной центральной колонной, а также возможностью трансформации в монопод, что делает ее идеальным инструментом для путешествий, репортажной и творческой съемки.

Основные характеристики

максимальная нагрузка - 5 кг

количество секций - 4 шт

максимальная рабочая высота - 160 см

длина в сложенном виде - 46 см

тип головы - шаровая, съемная

быстросъемная площадка - есть

резьбовое крепление для камеры - 1/4"

пузырьковый уровень - есть

диаметр ножек штатива — 25, 22, 19 и 16 мм

компас - есть

материал головы - алюминиевый сплав

тип зажимов секций - цанговый

вес - 1,4 кг

Головка и управление

Штатив укомплектован съемной шаровой головой с быстросъемной площадкой (45×54 мм) и системой защиты от выпадания. Голова имеет независимый фиксатор горизонтального панорамирования и градусную шкалу для точных поворотов. Винт для крепления оборудования имеет резьбу 1/4". Для контроля горизонта предусмотрены два пузырьковых уровня.

Конструктивные особенности

Реверсивная центральная колонна: Переворачивается на 180° для съемки с самой нижней точки.

Переворачивается на 180° для съемки с самой нижней точки. Горизонтальное положение колонны: Устанавливается на 90° и вращается на 360° для гибкого позиционирования камеры.

Устанавливается на 90° и вращается на 360° для гибкого позиционирования камеры. Трансформация в монопод: Одна из ног штатива отсоединяется и вместе с центральной колонной и головкой образует монопод высотой до 173 см.

Одна из ног штатива отсоединяется и вместе с центральной колонной и головкой образует монопод высотой до 173 см. Регулировка угла наклона ног: Каждая нога фиксируется независимо на одном из трех заданных углов.

Каждая нога фиксируется независимо на одном из трех заданных углов. Двойные наконечники ног: Резиновые пятки и металлические шипы обеспечивают надежную фиксацию на любых поверхностях.

Резиновые пятки и металлические шипы обеспечивают надежную фиксацию на любых поверхностях. Крюк для груза: В основании колонны для повышения устойчивости.

В основании колонны для повышения устойчивости. Пенопластовые накладки на ногах: Обеспечивают комфортный захват в холодную погоду.

Для чего используется

Штатив Falcon Eyes Hangman 165 BH1 является универсальным инструментом для различных жанров съемки: