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Falcon Eyes Hangman 165 BH1 штатив 187 см с шаровой головой
Falcon Eyes Hangman 165 BH1 штатив 187 см с шаровой головой
Falcon Eyes Hangman 165 BH1 штатив 187 см с шаровой головой
Falcon Eyes Hangman 165 BH1 штатив 187 см с шаровой головой
Falcon Eyes Hangman 165 BH1 штатив 187 см с шаровой головой
Falcon Eyes Hangman 165 BH1 штатив 187 см с шаровой головой
Falcon Eyes Hangman 165 BH1 штатив 187 см с шаровой головой
Falcon Eyes Hangman 165 BH1 штатив 187 см с шаровой головой

Falcon Eyes Hangman 165 BH1 штатив 187 см с шаровой головой

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3323

Универсальный штатив Falcon Eyes Hangman 165 BH1. Четырехсекционный штатив с наклонной центральной колонной. Максимальная нагрузка - 5 кг. Максимальная высота - 187 см. Штатив оборудован двумя пузырьковыми уровнями и комплектуется чехолом. Вес - 1,4 кг.

Описание

Универсальный штатив Falcon Eyes Hangman 165 BH1 с шаровой головой

Falcon Eyes Hangman 165 BH1 — это универсальный алюминиевый штатив, предназначенный для фотографов и видеографов, которым требуется гибкость и мобильность. Модель оснащена съемной шаровой головой, наклонной и реверсивной центральной колонной, а также возможностью трансформации в монопод, что делает ее идеальным инструментом для путешествий, репортажной и творческой съемки.

Основные характеристики

  • максимальная нагрузка - 5 кг
  • количество секций - 4 шт
  • максимальная рабочая высота - 160 см
  • длина в сложенном виде - 46 см
  • тип головы - шаровая, съемная
  • быстросъемная площадка - есть
  • резьбовое крепление для камеры - 1/4"
  • пузырьковый уровень - есть
  • диаметр ножек штатива — 25, 22, 19 и 16 мм
  • компас - есть
  • материал головы - алюминиевый сплав
  • тип зажимов секций - цанговый
  • вес - 1,4 кг

Головка и управление

Штатив укомплектован съемной шаровой головой с быстросъемной площадкой (45×54 мм) и системой защиты от выпадания. Голова имеет независимый фиксатор горизонтального панорамирования и градусную шкалу для точных поворотов. Винт для крепления оборудования имеет резьбу 1/4". Для контроля горизонта предусмотрены два пузырьковых уровня.

Конструктивные особенности

  • Реверсивная центральная колонна: Переворачивается на 180° для съемки с самой нижней точки.
  • Горизонтальное положение колонны: Устанавливается на 90° и вращается на 360° для гибкого позиционирования камеры.
  • Трансформация в монопод: Одна из ног штатива отсоединяется и вместе с центральной колонной и головкой образует монопод высотой до 173 см.
  • Регулировка угла наклона ног: Каждая нога фиксируется независимо на одном из трех заданных углов.
  • Двойные наконечники ног: Резиновые пятки и металлические шипы обеспечивают надежную фиксацию на любых поверхностях.
  • Крюк для груза: В основании колонны для повышения устойчивости.
  • Пенопластовые накладки на ногах: Обеспечивают комфортный захват в холодную погоду.

Для чего используется

Штатив Falcon Eyes Hangman 165 BH1 является универсальным инструментом для различных жанров съемки:

  • Путешествия и репортаж: Компактный и легкий, легко трансформируется в монопод высотой до 173 см.
  • Макросъемка и предметная съемка: Реверсивная колонна и низкая точка съемки.
  • Пейзажная и архитектурная съемка: Гибкая настройка для точного кадрирования.

Комплектация

  • Штатив Falcon Eyes Hangman 165 BH1 — 1 шт.
  • Сумка-чехол для переноски — 1 шт.

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