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-10 %
Falcon Eyes Cinema VT-1500 штатив.
Falcon Eyes Cinema VT-1500 штатив.
Falcon Eyes Cinema VT-1500 штатив.
Falcon Eyes Cinema VT-1500 штатив.
Falcon Eyes Cinema VT-1500 штатив.
Falcon Eyes Cinema VT-1500 штатив.
Falcon Eyes Cinema VT-1500 штатив.

Falcon Eyes Cinema VT-1500 штатив.

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3319

Универсальный штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500.

Штатив с универсальной видеоголовой для съемки видео и фото, максимальная высота 157 см, нагрузка до 2,5 кг. Штатив имеет 3 секции, два пузырьковых уровня и выдвижную центральную колонну.

Описание

Штативная голова поворачивается на 360 градусов по горизонтали и наклоняется вверх и вниз на углы до 90 градусов, и имеет независимые фиксаторы положения. Панорамирование происходит плавно, без задиров и подтормаживаний во всем диапазоне рабочих углов. В основании головы установлена шкала с рисками.

Голова оборудована быстросъемной площадкой 48×55 мм. На быстросъемной площадке находится винт диаметром 1/4", подпружиненный штифт, противоскользящая накладка и курковый механизм фиксации.

Штатив оборудован двумя пузырьковыми уровнями для выставления камеры по горизонту. Один уровень находится в основании штатива, другой под быстросъемной площадкой.

Центральная колонна поднимается и опускается вращением рукоятки, это помогает быстро отрегулировать высоту положения камеры без регулировки длины ног штатива. Подъем центральной колонны является очень востребованной функцией при выборе, частой смене или чередовании ракурсов съемки. Рукоятка складывается после регулировки и не мешает съемке или транспортировке. Ход центральной колонны составляет 26 см. Для исключения люфта колонны при горизонтальном панорамировании предусмотрен винт-фиксатор.

Благодаря верхней растяжке, подготовка штатива к работе и его выравнивание на поверхности происходит быстро и легко. Растяжка фиксируется в выбранном положении и обеспечивает устойчивость во время работы со штативом, кроме того, меняя положение фиксатора растяжки, можно регулировать (и фиксировать) угол раскрытия ножек штатива.

Для дополнительной стабильности предусмотрен специальный крюк, к которому можно подвесить груз для утяжеления.

Секции ног надежно фиксируются клипсовыми замками. На концах ног установлены резиновые наконечники с шаровым основанием, которые позволят добиться максимальной устойчивости на любых поверхностях.

Для транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой на молнии с регулируемым по длине ремнем.

Характеристики:

  • максимальная высота - 157 см
  • длина в сложенном виде - 55 см
  • максимальная нагрузка - 2,5 кг
  • диаметр секций ног - 14/17/20/23 мм
  • материал - алюминиевый сплав, пластик, резина
  • вес - 1,3 кг


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