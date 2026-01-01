E-IMAGE EI-7060-AA штатив для видеокамер с головой

Штатив предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 7 кг. Ножки изготовлены из алюминиевых трубок, винты зажимов секций - из металла и прочного ABS-пластика. Максимальная высота - 161,5 см, минимальная рабочая высота - 78,5 см.
Ножки штатива вилочного типа. Секции ног надежно фиксируются винтовыми зажимами. На концах штативных ног размещены парные шипы, на которые надеваются резиновые башмаки. Таким образом, можно выбрать необходимый тип опоры для различных условий съемки.
Для усиления штатива используется средняя растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться.
Для удобной транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой-чехлом.
Характеристики:
- максимальная нагрузка - 7 кг
- количество секций - 3
- максимальная высота штатива - 161,5 см
- минимальная высота штатива - 78,5 см
- длина в сложенном виде - 83 см
- диаметр шаровой базы - 75 мм
- тип зажимов секций - винтовые
- материал ножек - алюминий
- материал зажимов - металл, ABS-пластик
- тип усиления штатива - средняя растяжка
- штативная голова - флюидная, съемная
- горизонтальное панорамирование - 360 град.
- вес - 5,4 кг