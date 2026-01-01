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E-IMAGE EG05A2 штатив для видеокамер с головой и максимальной всотой 169 см

E-IMAGE EG05A2 штатив для видеокамер с головой и максимальной всотой 169 см

E-IMAGE
Артикул: DAN-5800

E-IMAGE EG05A2 черный штатив для видеокамер с головой и максимальной высотой 169 см

Трехсекционный штатив с флюидной головой GH05, рабочая высота - 77-169,5 см, чаша - 75 мм. Максимальная нагрузка - 7 кг. Штатив имеет среднюю стабилизирующую растяжку GS01. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в сумке.

Описание

Штатив предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 5 кг. Ножки изготовлены из металлических трубок, клипсы зажимов секций - из прочного ABS-пластика. Максимальная высота - 169,5 см, минимальная рабочая высота - 77 см.

Ножки штатива вилочного типа. Секции ног надежно фиксируются клипсовыми замками. На концах штативных ног размещены резиновые башмаки. 

Для усиления штатива используется средняя растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться. 

Для удобной транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой-чехлом.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка - 7 кг
  • количество секций - 3
  • максимальная высота штатива - 169,5 см
  • минимальная высота штатива - 77 см
  • длина в сложенном виде - 84,5 см
  • диаметр шаровой базы - 75 мм
  • тип зажимов секций - клипсовые
  • материал ножек - алюминий
  • материал зажимов - ABS-пластик
  • тип усиления штатива - средняя растяжка
  • штативная голова - флюидная, съемная
  • горизонтальное панорамирование - 360 град.
  • вес - 5,4 кг

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