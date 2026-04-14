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Amaran F22x гибкий осветитель V-mount
Amaran F22x гибкий осветитель V-mount
Amaran F22x гибкий осветитель V-mount
Amaran F22x гибкий осветитель V-mount
Amaran F22x гибкий осветитель V-mount

Amaran F22x гибкий осветитель V-mount

Amaran
Артикул: MTG-0484

Amaran F22x гибкий осветитель V-mount.

Первая серия гибких светодиодных панелей от мастеров Amaran. Эластичная подложка делает хранение и транспортировку осветителя более простой, а также есть возможность самому выбрать форму распространения луча вплоть до 360°.

Описание

В комплекте предусмотрен софтбокс с сотами и два рассеивателя при помощи которых вы сможете получить нужную плотность света. В настройках освещения можно выбрать один из 9 художественных эффектов.

Блок управления и питания вынесен отдельно и имеет адаптер V-mount аккумулятора для автономной работы. Его можно закрепить отдельно и выполнять настройку рабочих параметров даже если осветитель закреплен высоко. Предусмотрена возможность управления дистанционно, на расстоянии до 80м через смартфон, при помощи системы Sidus Link.

Характеристики:

  • Вид осветителя : гибкая LED панель
  • Мощность (макс) : 200 Вт
  • Цветовая температура : 2500 — 7500
  • RGB режим : Нет
  • TLCI : 98
  • CRI : 95
  • CQS : 96
  • SSI : 72
  • SSI (Tungsten) : 81
  • FX режимы : Paparazzi, Faulty bulb, Lightning, TV, Pulsing, Fire, Candle, Strobe, Explosion
  • Питание : сетевой адаптер, V-mount
  • Вход : 14.4/26/28.8/48 В
  • Дополнительные функции : управление через приложение, Bluetooth подключение
  • Имеет крепление : 5/8"
  • Габариты : 610 × 610 мм
  • Вес без упаковки : 800 г
  • Артикул производителя : Amaran F22x(V-mount)(EU)
  • Вес с упаковкой : 8000 г

Комплектация

  • светодиодное полотно
  • блок управления
  • кабель питания
  • каркас
  • крепление
  • крепление на стойку
  • рама софтбокса
  • рассеиватель (1/2 Grid Cloth)
  • рассеиватель (2.5 Stop)
  • соты
  • сетевой кабель
  • чехол

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