E-IMAGE EI-7080-AA штатив для видеокамер с головой и максимальной высотой 169 см

Штатив предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 12 кг. Ножки изготовлены из алюминиевых трубок, винты зажимов секций - из металла и прочного ABS-пластика. Максимальная высота - 169,5 см, минимальная рабочая высота - 54,5 см.
Ножки штатива вилочного типа. Секции ног надежно фиксируются винтовыми зажимами. Для усиления штатива используется нижняя растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться.
Для удобной транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой-чехлом.
Характеристики:
- максимальная нагрузка - 12 кг
- количество секций - 3
- максимальная высота штатива - 169,5 см
- минимальная высота штатива - 54,5 см
- длина в сложенном виде - 86,5 см
- диаметр шаровой базы - 100 мм
- тип зажимов секций - винтовые
- материал ножек - алюминий
- материал зажимов - металл, ABS-пластик
- тип усиления штатива - нижняя растяжка
- штативная голова - флюидная, съемная
- горизонтальное панорамирование - 360 град.
- вес - 6,8 кг