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E-IMAGE EI-7080-AA штатив для видеокамер с головой и максимальной высотой 169 см

E-IMAGE EI-7080-AA штатив для видеокамер с головой и максимальной высотой 169 см

E-IMAGE
Артикул: DAN-5808

Штатив E-IMAGE EI-7080-AA с видеоголовой.

Трехсекционный алюминиевый штатив с флюидной головой EI-7080H, рабочая высота - 54,5-169,5 см, чаша - 100 мм. Максимальная нагрузка - 12 кг. Штатив имеет нижнюю стабилизирующую растяжку GS02. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в сумке.

Описание

Штатив предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 12 кг. Ножки изготовлены из алюминиевых трубок, винты зажимов секций - из металла и прочного ABS-пластика. Максимальная высота - 169,5 см, минимальная рабочая высота - 54,5 см.

Ножки штатива вилочного типа. Секции ног надежно фиксируются винтовыми зажимами. Для усиления штатива используется нижняя растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться. 

Для удобной транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой-чехлом.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка - 12 кг
  • количество секций - 3
  • максимальная высота штатива - 169,5 см
  • минимальная высота штатива - 54,5 см
  • длина в сложенном виде - 86,5 см
  • диаметр шаровой базы - 100 мм
  • тип зажимов секций - винтовые
  • материал ножек - алюминий
  • материал зажимов - металл, ABS-пластик
  • тип усиления штатива - нижняя растяжка
  • штативная голова - флюидная, съемная
  • горизонтальное панорамирование - 360 град.
  • вес - 6,8 кг

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