E-IMAGE EG03A2 напольный черный штатив для камер с головой и максимальноой высотой 168 см

Описание

Штатив предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 5 кг. Ножки изготовлены из металлических трубок, клипсы зажимов секций - из прочного ABS-пластика. Максимальная высота - 168,5 см, минимальная рабочая высота - 75 см.

Ножки штатива вилочного типа. Секции ног надежно фиксируются клипсовыми замками. На концах штативных ног размещены резиновые башмаки.

Для усиления штатива используется средняя растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться.

Для удобной транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой-чехлом.

Характеристики: