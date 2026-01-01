Falcon Eyes TR-1 инфракрасный синхронизатор

Характеристики:
- питание – AAx2
- размеры (ДхШхВ), мм – 110х45х35
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes TR-1 предназначен для синхронизации фотоаппаратов со студийными фотовспышками. Данную модель можно использовать с большинством современных камер, так как напряжение на синхроконтактах Falcon Eyes TR-1 менее 10 В. Максимальная дистанция срабатывания составляет 10 м.
Характеристики:
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Белый пластиковый фон Fotokvant BP-0113SM White mat/semi-mat размером 1х1,3 м. Фон с одной стороной матовой, а второй полуматовой. Толщина фона - 0,25 мм, он легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде.
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