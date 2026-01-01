Falcon Eyes TR-1 инфракрасный синхронизатор

Арт. OLE-4774

Фотобокс (лайт-куб) размером 23х23х23 см для предметной съемки с кольцевой светодиодной панелью. У фотобокса есть отверстие для съёмки сверху, поэтому можно снимать объекты как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. В комплекте 6 сменных фонов (черный, белый, синий, красный, оранжевый, зеленый). Освещение светодиодное, мощность 10 Вт, цветовая температура 3200К-6500К, яркость регулируется с шагом 10%.