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-10 %
Falcon Eyes TR-1 инфракрасный синхронизатор

Falcon Eyes TR-1 инфракрасный синхронизатор

Falcon Eyes
Артикул: VBR-421

Falcon Eyes TR-1 предназначен для синхронизации фотоаппаратов со студийными фотовспышками. Данную модель можно использовать с большинством современных камер, так как напряжение на синхроконтактах Falcon Eyes TR-1 менее 10 В. Максимальная дистанция срабатывания составляет 10 м.

Описание

Характеристики:

  • питание – AAx2
  • размеры (ДхШхВ), мм – 110х45х35

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