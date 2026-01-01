Wansen WT4-35 радиосинхронизатор для студийных вспышек

Описание

Беспроводная свобода: надежный радиосинхронизатор Wansen WT4-35

Wansen WT4-35 — это бюджетный и надежный комплект радиосинхронизаторов, который позволит вам управлять студийным светом дистанционно. Забудьте о спотыкающихся синхрокабелях и ограничениях ИК-пультов. Данная система обеспечивает стабильную связь между камерой и вспышками на расстоянии до 30 метров, открывая огромные возможности для студийной и репортажной съемки.

Для чего нужен Wansen WT4-35?

Этот комплект решает главную задачу студийного фотографа: заставить внешнюю вспышку сработать точно в момент открытия затвора камеры. Он идеально подходит для:

Домашней студии: Вы сможете комфортно работать в помещении, не будучи привязанным к камере проводом.

Выездной фотосъемки: Легкий вес и компактность делают его незаменимым при работе на локациях.

Предметной съемки: Позволяет точно управлять светом, который выставлен на стойках вокруг объекта.

Главные преимущества и особенности:

Стабильная связь на частоте 433 МГц: Рабочая частота менее подвержена помехам от бытовых приборов (Wi-Fi, Bluetooth), чем у дешевых аналогов.

4 независимых канала: Вы можете управлять несколькими группами вспышек или работать одновременно с другими фотографами, не мешая друг другу. Просто переключите канал на передатчике и приемнике.

Дальность действия до 30 метров: Этого достаточно для работы даже в большой студии или на выезде.

Надежная синхронизация: Обеспечивает скорость срабатывания от 1/125 до 1/250 секунды (зависит от вашей камеры). Для гарантированного результата рекомендуем устанавливать выдержку 1/125 секунды в ручном режиме (M).

Безопасный для камеры передатчик: Питается от одной батареи 23А (входит в комплект) и потребляет в режиме ожидания всего 0,01 мА, что исключает риск повреждения "горячего башмака" вашей камеры.

Универсальная совместимость: Подходит для любых камер с центральным синхроконтактом (X-синхронизация) и стандартным "горячим башмаком": Canon, Nikon, Sony, Pentax, Fujifilm и других.

Полный ручной контроль (Manual): Это ключевая особенность. Синхронизатор не поддерживает TTL (автоматическое управление мощностью вспышки). Вы настраиваете мощность света на самой вспышке вручную. Для студийной работы это не просто норма, а огромный плюс, гарантирующий стабильный результат от кадра к кадру.

Важные моменты перед покупкой:

Тип вспышек: WT4-35 предназначен только для студийных моноблоков , которые подключаются через разъем синхронизации (PC sync или 3.5/6.3 мм jack). Не подходит для управления накамерными вспышками (для них используйте модель Wansen WT4).

Не подходит для управления накамерными вспышками (для них используйте модель Wansen WT4). Питание приемника: В комплекте нет батареек ААА (мизинчики) для приемника. Приобретите их отдельно (2 штуки).

Режим работы камеры: Для корректной работы переведите камеру в ручной режим (M) и установите выдержку 1/125 c или медленнее.

Синхронизатор Wansen WT4-35 — это идеальный выбор для начинающих фотографов, открывающих для себя мир студийного света. Он обеспечивает весь необходимый минимум функций за разумную цену, позволяя сосредоточиться на творчестве, а не на технических проблемах.

Если у вас остались вопросы о совместимости с вашей камерой или вспышками, свяжитесь с нами — мы поможем разобраться!

Характеристики: