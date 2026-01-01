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Wansen WT4-35 радиосинхронизатор для студийных вспышек
Wansen WT4-35 радиосинхронизатор для студийных вспышек
Wansen WT4-35 радиосинхронизатор для студийных вспышек

Wansen WT4-35 радиосинхронизатор для студийных вспышек

Wansen
Артикул: MTG-3090

Wansen WT4-35 радиосинхронизатор для студийных вспышек. 4-х канальный синхронизатор предназначен для синхронизации фотоаппарата и студийных вспышек. Совместим с камерами, имеющими центральный контакт - Canon, Nikon, Pentax и прочими. Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак и срабатывает по центральному контакту. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. В комплекте имеется переходник с джека 3,5 мм на джек 6,3 мм.

Описание

Беспроводная свобода: надежный радиосинхронизатор Wansen WT4-35

Wansen WT4-35 — это бюджетный и надежный комплект радиосинхронизаторов, который позволит вам управлять студийным светом дистанционно. Забудьте о спотыкающихся синхрокабелях и ограничениях ИК-пультов. Данная система обеспечивает стабильную связь между камерой и вспышками на расстоянии до 30 метров, открывая огромные возможности для студийной и репортажной съемки.

Для чего нужен Wansen WT4-35?

Этот комплект решает главную задачу студийного фотографа: заставить внешнюю вспышку сработать точно в момент открытия затвора камеры. Он идеально подходит для:

  • Домашней студии: Вы сможете комфортно работать в помещении, не будучи привязанным к камере проводом.
  • Выездной фотосъемки: Легкий вес и компактность делают его незаменимым при работе на локациях.
  • Предметной съемки: Позволяет точно управлять светом, который выставлен на стойках вокруг объекта.

Главные преимущества и особенности:

  • Стабильная связь на частоте 433 МГц: Рабочая частота менее подвержена помехам от бытовых приборов (Wi-Fi, Bluetooth), чем у дешевых аналогов.
  • 4 независимых канала: Вы можете управлять несколькими группами вспышек или работать одновременно с другими фотографами, не мешая друг другу. Просто переключите канал на передатчике и приемнике.
  • Дальность действия до 30 метров: Этого достаточно для работы даже в большой студии или на выезде.
  • Надежная синхронизация: Обеспечивает скорость срабатывания от 1/125 до 1/250 секунды (зависит от вашей камеры). Для гарантированного результата рекомендуем устанавливать выдержку 1/125 секунды в ручном режиме (M).
  • Безопасный для камеры передатчик: Питается от одной батареи 23А (входит в комплект) и потребляет в режиме ожидания всего 0,01 мА, что исключает риск повреждения "горячего башмака" вашей камеры.
  • Универсальная совместимость: Подходит для любых камер с центральным синхроконтактом (X-синхронизация) и стандартным "горячим башмаком": Canon, Nikon, Sony, Pentax, Fujifilm и других.
  • Полный ручной контроль (Manual): Это ключевая особенность. Синхронизатор не поддерживает TTL (автоматическое управление мощностью вспышки). Вы настраиваете мощность света на самой вспышке вручную. Для студийной работы это не просто норма, а огромный плюс, гарантирующий стабильный результат от кадра к кадру.

Важные моменты перед покупкой:

  • Тип вспышек: WT4-35 предназначен только для студийных моноблоков, которые подключаются через разъем синхронизации (PC sync или 3.5/6.3 мм jack). Не подходит для управления накамерными вспышками (для них используйте модель Wansen WT4).
  • Питание приемника: В комплекте нет батареек ААА (мизинчики) для приемника. Приобретите их отдельно (2 штуки).
  • Режим работы камеры: Для корректной работы переведите камеру в ручной режим (M) и установите выдержку 1/125 c или медленнее.

Синхронизатор Wansen WT4-35 — это идеальный выбор для начинающих фотографов, открывающих для себя мир студийного света. Он обеспечивает весь необходимый минимум функций за разумную цену, позволяя сосредоточиться на творчестве, а не на технических проблемах.

Если у вас остались вопросы о совместимости с вашей камерой или вспышками, свяжитесь с нами — мы поможем разобраться!

Характеристики:

  • рабочая частота, Мгц – 433
  • Каналы - до 4
  • скорость синхронизации, с – 1/125-1/250
  • питание передатчика – батарея 23А
  • питание приемника – 2 батареи ААА
  • радиус действия, м – 30

Комплектация

  • Передатчик (трансмиттер) – ставится на «горячий башмак» камеры.
  • Приемник (ресивер) – подключается к студийной вспышке.
  • Переходник с 3.5 мм (mini-jack) на 6.3 мм (jack) – позволяет подключать приемник к старым или профессиональным моноблокам с большим разъемом.

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