images
images
-5 %
Fotokvant R5-80 светоотражатель 5 в 1 диаметром 80 см
Fotokvant R5-80 светоотражатель 5 в 1 диаметром 80 см

Fotokvant R5-80 светоотражатель 5 в 1 диаметром 80 см

Fotokvant
Артикул: NVF-7450

Fotokvant R-80 цветов 5 в 1 – круглый отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Размер – 80 см.

Описание

Что такое светоотражатель 5 в 1 и зачем он нужен?

Светоотражатель Fotokvant R5-80 (5 в 1) — это универсальный инструмент для управления светом при фотосъемке. Он позволяет подсветить тени, смягчить контраст, добавить теплый или холодный оттенок, а также использовать рассеиватель для создания мягкого рассеянного света. Компактный складной механизм делает его незаменимым как в студии, так и на выездных съемках.

Пять поверхностей — пять сценариев использования

  • Серебряная поверхность — максимальное отражение света, идеально для съемки в пасмурную погоду или для создания жестких бликов. Прибавляет до 2 стопов экспозиции.
  • Золотая поверхность — отражает свет с теплым оттенком. Используется для портретов, чтобы добавить коже золотистый загар.
  • Белая поверхность — мягкий нейтральный свет без изменения цветовой температуры. Подходит для заполнения теней в портретной съемке.
  • Черная поверхность — не отражает, а поглощает свет. Используется для углубления теней и усиления контраста.
  • Рассеиватель (на просвет) — смягчает прямой солнечный свет или свет от студийного источника. Позволяет получить равномерное освещение без жестких теней.

Характеристики и преимущества

  • Диаметр — 80 см. Оптимальный размер для портретной съемки и съемки по пояс. Достаточно большой для создания мягкого света, но компактный для транспортировки.
  • Складная конструкция. В сложенном виде диск занимает в 3–4 раза меньше места, легко помещается в рюкзак или сумку.
  • Прочный каркас. Пружинистая стальная окантовка выдерживает частые складывания и раскладывания.
  • Чехол в комплекте. Защищает отражатель от царапин и загрязнений при транспортировке.

Кому подойдет этот отражатель?

Fotokvant R5-80 — отличный выбор для фотографов-портретистов, свадебных фотографов, предметных фотографов и видеографов. Он также полезен для энтузиастов, которые снимают на природе или дома. Благодаря 5 в 1 вы получаете пять инструментов в одном, экономя место и бюджет.

Как использовать светоотражатель 80 см?

Для максимальной эффективности рекомендуем устанавливать отражатель на стойку с держателем (можно приобрести отдельно) — так вы освободите руки и сможете точно контролировать угол падения света. При съемке на природе помощник может держать диск сбоку или снизу от модели.

Совет: Для съемки в полный рост или групповых портретов обратите внимание на овальный отражатель Fotokvant 150x200 см — он обеспечит равномерное освещение всей группы.

Крепление отражателя

Специализированные держатели позволяют работать без ассистента, освобождая руки фотографа и обеспечивая стабильное положение отражателя на протяжении всей съемки. Основной тип крепления — это телескопическая перекладина с двумя зажимами, которая устанавливается на стандартную студийную стойку. Такое крепление называют держатели отражателей.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Chris James 101 Yellow фолиевый фильтр желтый
Chris James 101 Yellow фолиевый фильтр желтый
Арт. NVF-1065
Chris James 101 Yellow фолиевый фильтр желтый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр Chris James Yellow 101 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 60.8%, поглощение 0,22. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Арт. VBR-114
Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 23 ч

Falcon Eyes RBH-2258 – держатель оснащен поворотной муфтой, которая позволяет устанавливать его на стойки, распорки и другие трубы диаметрами 19, 22, 25 и 28 мм.

Держатель настраивается от 63 до 168 см для модели RBH-2566 и от 56 до 148 см для модели RBH-2258. Идеально подходит для крепления отражателей и складных фонов под любым углом. Внимание! Стойка и отражатель приобретаются отдельно. Вес - 0,8 кг.

-10 %2 610 ₽
2 340 ₽
В корзину
Хит
Boya BY-M1 всенаправленный петличный микрофон
Арт. NVF-1677
Boya BY-M1 всенаправленный петличный микрофон
Наличие
в наличии 1-3 шт

Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.

Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.

1 390 ₽
В корзину
Fotokvant LED-1 KIT комплект постоянного света
Fotokvant LED-1 KIT комплект постоянного света
Fotokvant LED-1 KIT комплект постоянного света
Арт. DAN-3883
Fotokvant LED-1 KIT комплект постоянного света
Наличие
в наличии 4-10 шт

Комплект постоянного света Fotokvant LED-1 KIT.

Комплект состоящий из быстрораскладного софтбокса Fotokvant RLH-1-5070 с цоколем Е27, стойки Fotokvant LS-2102 и светодиодной лампы Fotokvant BLD-60.

3 580 ₽
В корзину
Grifon LED-170 светодиодный осветитель
Арт. NVF-1081
Grifon LED-170 светодиодный осветитель
Наличие
более 10 шт

Grifon LED-170 – легкий накамерный светодиодный осветитель для видео- и фотосъемки. Оснащен 170 яркими светодиодами и универсальной системой питания с возможностью использования четырех разных типов элементов.

Крепление к камере происходит с помощью холодного башмака с прижимным кольцом.

 

4 350 ₽
В корзину

Видео

Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть I
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть I
Крис Фок - фотограф, создающий живые воспоминания
Крис Фок - фотограф, создающий живые воспоминания
Смешанное освещение для фото- и видеосъемки
Смешанное освещение для фото- и видеосъемки
Марк Рибу
Марк Рибу
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.