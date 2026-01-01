Fotokvant R5-80 светоотражатель 5 в 1 диаметром 80 см

Описание

Что такое светоотражатель 5 в 1 и зачем он нужен?

Светоотражатель Fotokvant R5-80 (5 в 1) — это универсальный инструмент для управления светом при фотосъемке. Он позволяет подсветить тени, смягчить контраст, добавить теплый или холодный оттенок, а также использовать рассеиватель для создания мягкого рассеянного света. Компактный складной механизм делает его незаменимым как в студии, так и на выездных съемках.

Пять поверхностей — пять сценариев использования

Серебряная поверхность — максимальное отражение света, идеально для съемки в пасмурную погоду или для создания жестких бликов. Прибавляет до 2 стопов экспозиции.

— максимальное отражение света, идеально для съемки в пасмурную погоду или для создания жестких бликов. Прибавляет до 2 стопов экспозиции. Золотая поверхность — отражает свет с теплым оттенком. Используется для портретов, чтобы добавить коже золотистый загар.

— отражает свет с теплым оттенком. Используется для портретов, чтобы добавить коже золотистый загар. Белая поверхность — мягкий нейтральный свет без изменения цветовой температуры. Подходит для заполнения теней в портретной съемке.

— мягкий нейтральный свет без изменения цветовой температуры. Подходит для заполнения теней в портретной съемке. Черная поверхность — не отражает, а поглощает свет. Используется для углубления теней и усиления контраста.

— не отражает, а поглощает свет. Используется для углубления теней и усиления контраста. Рассеиватель (на просвет) — смягчает прямой солнечный свет или свет от студийного источника. Позволяет получить равномерное освещение без жестких теней.

Характеристики и преимущества

Диаметр — 80 см . Оптимальный размер для портретной съемки и съемки по пояс. Достаточно большой для создания мягкого света, но компактный для транспортировки.

. Оптимальный размер для портретной съемки и съемки по пояс. Достаточно большой для создания мягкого света, но компактный для транспортировки. Складная конструкция . В сложенном виде диск занимает в 3–4 раза меньше места, легко помещается в рюкзак или сумку.

. В сложенном виде диск занимает в 3–4 раза меньше места, легко помещается в рюкзак или сумку. Прочный каркас . Пружинистая стальная окантовка выдерживает частые складывания и раскладывания.

. Пружинистая стальная окантовка выдерживает частые складывания и раскладывания. Чехол в комплекте. Защищает отражатель от царапин и загрязнений при транспортировке.

Кому подойдет этот отражатель?

Fotokvant R5-80 — отличный выбор для фотографов-портретистов, свадебных фотографов, предметных фотографов и видеографов. Он также полезен для энтузиастов, которые снимают на природе или дома. Благодаря 5 в 1 вы получаете пять инструментов в одном, экономя место и бюджет.

Как использовать светоотражатель 80 см?

Для максимальной эффективности рекомендуем устанавливать отражатель на стойку с держателем (можно приобрести отдельно) — так вы освободите руки и сможете точно контролировать угол падения света. При съемке на природе помощник может держать диск сбоку или снизу от модели.

Совет: Для съемки в полный рост или групповых портретов обратите внимание на овальный отражатель Fotokvant 150x200 см — он обеспечит равномерное освещение всей группы.

Крепление отражателя

Специализированные держатели позволяют работать без ассистента, освобождая руки фотографа и обеспечивая стабильное положение отражателя на протяжении всей съемки. Основной тип крепления — это телескопическая перекладина с двумя зажимами, которая устанавливается на стандартную студийную стойку. Такое крепление называют держатели отражателей.