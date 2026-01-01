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Fotokvant CAP-RF-Kit комплект крышек Canon RF для объектива и камеры
Fotokvant CAP-RF-Kit комплект крышек Canon RF для объектива и камеры
Fotokvant CAP-RF-Kit комплект крышек Canon RF для объектива и камеры

Fotokvant CAP-RF-Kit комплект крышек Canon RF для объектива и камеры

Fotokvant
Артикул: MTG-2720

Fotokvant CAP-RF-Kit комплект крышек Canon RF для объектива и камеры. Заглушка для корпуса камеры, которая используется для защиты особо чувствительной внутренней части фотоаппарата и матрицы от пыли и механических повреждений. Крышка задняя для объектива предохраняет оптику от загрязнения и царапин. Крышка и заглушка изготовлены из пластика темно-серого цвета и совместимы со всеми моделями фотокамер Canon RF. 

Описание

Fotokvant CAP-RF-Kit комплект крышек Canon RF для объектива и камеры

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