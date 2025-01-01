Grifon LH-003 крепление для патронных фотовспышек

Falcon Eyes SSA-SBU 4545 – световой модификатор предназначен для установки на осветительные приборы Falcon Eyes серий серии SS.
Размер 45х45 см. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon LH-003 – крепление-патрон для патронных вспышек с цоколем Е27 и креплением для зонта. Крепление имеет шнур с вилкой для подключения к сети 220 В.
Крепление предназначено для установки на стойку или зажим-прищепку со студийным адаптером.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Falcon Eyes SSA-SBU 4545 – световой модификатор предназначен для установки на осветительные приборы Falcon Eyes серий серии SS.
Размер 45х45 см. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока.
Grifon TR-1 – инфракрасный синхронизатор. Устанавливается в горячий башмак. Оснащен кнопкой тест.
Grifon LED-48 – кольцевой осветитель. Может использоваться для съемки на очень близком расстоянии, в частности, в клинической стоматологической фотографии. При изменении мощности цветовая температура остается стабильной – около 5500 К. Свет может использоваться непрерывно до 1,5 часов. В комплекте идут переходные кольца 49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм.
Fotokvant F55 – стандартный комплект для предметной фотосъемки. Фон светоотражающий на одном пластиковом профиле с заглушками и алюминиевым отвесом. Для крепления предусмотрены «ушки». Наиболее эффективно использовать фон с кольцевой вспышкой или любым другим кольцевым осветителем.
Работай с цветом без бликов
Wansen