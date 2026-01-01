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Fotokvant CTD-5 С-C 3.0 кабель передачи данных Type С - Type C длина 5 м
Fotokvant CTD-5 С-C 3.0 кабель передачи данных Type С - Type C длина 5 м
Fotokvant CTD-5 С-C 3.0 кабель передачи данных Type С - Type C длина 5 м
Fotokvant CTD-5 С-C 3.0 кабель передачи данных Type С - Type C длина 5 м

Fotokvant CTD-5 С-C 3.0 кабель передачи данных Type С - Type C длина 5 м

Fotokvant
Артикул: MTG-2226

Fotokvant CTD-5 С-C 3.0 кабель передачи данных Type С - Type C длина 5 м. Позволяет работать с камерой в режиме онлайн. Длина 5 метров. Разъемы Type C - Type C. На кабеле предусмотрен разъем micro-B для дополнительного питания от гнезда USB, что позволяет обеспечить работоспособность при использовании старого оборудования.

Описание

Кабель Fotokvant CTD-5 USB Type-C 3.0 (5 м) | Обзор и характеристики

Fotokvant CTD-5 С-C 3.0 — кабель передачи данных USB Type-C (5 м)

Fotokvant CTD-5 С-C 3.0 — это длинный кабель (5 метров) стандарта USB 3.0 с разъёмами USB Type-C на обоих концах. Он предназначен для синхронизации данных, подключения периферийных устройств и зарядки совместимых гаджетов. Благодаря увеличенной длине, кабель особенно удобен в студийной работе, при подключении камеры к компьютеру для тethering-съёмки, а также в любых ситуациях, когда стандартного метрового шнура недостаточно.

Модель относится к линейке аксессуаров Fotokvant и ориентирована на фотографов, видеографов и специалистов, работающих с техникой на расстоянии.

Основные технические характеристики

  • Тип кабеля: USB 3.0 (SuperSpeed)
  • Разъём 1: USB Type-C (мужской)
  • Разъём 2: USB Type-C (мужской)
  • Длина кабеля: 5 метров
  • Скорость передачи данных: до 5 Гбит/с (для USB 3.0)
  • Поддержка зарядки: да (сила тока — стандартная для USB-C, зависит от источника и устройства)
  • Экранирование: есть (для защиты от помех при передаче данных)
  • Материал оболочки: пластик (стандартный для кабелей Fotokvant, прочный)
  • Цвет: оранжевый
  • Производитель: Fotokvant

Для каких задач подходит этот кабель

Увеличенная длина 5 метров делает данную модель полезной в ряде специфических сценариев.

  • Тетеринг-съёмка (Tethering). Подключение камеры к ноутбуку или компьютеру на расстоянии. Фотограф может управлять камерой из программы на ПК и сразу видеть снимки на большом экране.
  • Подключение внешних устройств. Соединение смартфона, планшета, внешнего жёсткого диска или SSD-накопителя к компьютеру, когда стандартный короткий кабель неудобен.
  • Зарядка гаджетов на расстоянии. Например, питание смартфона или аккумуляторов камеры от пауэрбанка или сети в студии, когда розетка находится далеко.
  • Студийная работа с видеооборудованием. Подключение мониторов, рекордеров или других устройств с USB-C на штативах и стойках.
  • Организация рабочего места. Удобная прокладка кабеля от системного блока или ноутбука к периферии (принтер, сканер, док-станция) при нестандартной расстановке техники.

Ключевые особенности

  • USB 3.0 (SuperSpeed). Обеспечивает высокую скорость обмена данными (до 5 Гбит/с) — важно при передаче больших объёмов RAW-файлов или видео.
  • Обратимая конструкция. Разъём USB Type-C можно вставлять любой стороной, что удобно при частых подключениях/отключениях.
  • Длина 5 метров. Значительно расширяет рабочий радиус по сравнению со стандартными кабелями (0,5–1,5 м). При этом сохраняется стабильность сигнала благодаря экранированию.
  • Поддержка зарядки. Кабель способен передавать достаточный ток для питания большинства мобильных устройств и аксессуаров.
  • Надёжность контактов. Разъёмы форм-фактора Type-C имеют усиленную конструкцию, рассчитанную на частые циклы подключения.

Важные замечания при использовании

  • На максимальной скорости USB 3.0 длина кабеля 5 метров является предельной без использования активных удлинителей или репитеров. При передаче данных на этой длине важно избегать сильных электромагнитных помех (например, рядом с мощными студийными блоками, силовыми кабелями).
  • Для зарядки ноутбуков или мощных устройств уточняйте поддерживаемую силу тока — стандартные пассивные кабели длиной 5 метров могут не обеспечивать максимальную скорость зарядки (Power Delivery). Для большинства смартфонов, планшетов, аккумуляторов и камер возможностей кабеля достаточно. Для этого у данного кабели имеется дополнительный разъем питания, за счет чего работает там, где не работают пассивные кабели.
  • Перед покупкой убедитесь, что ваши устройства (камера, компьютер, внешний диск) поддерживают USB 3.0 и имеют разъёмы USB Type-C, работающие в режиме передачи данных (а не только зарядки).

Итоговое впечатление

Fotokvant CTD-5 С-C 3.0 — это практичный и недорогой аксессуар для фотографов, видеографов и всех, кому требуется надёжный длинный кабель USB-C. Он решает проблему нехватки радиуса действия при тетеринге, подключении периферии или зарядке устройств на расстоянии. Благодаря стандарту USB 3.0, кабель обеспечивает достаточную скорость для работы с большими файлами, а экранирование снижает риск помех. Это хороший выбор для студии или организованного рабочего места, где стандартные короткие шнуры неудобны.

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