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Tether Tools CUC15-ORG TetherPro USB-C to USB-C 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CUC15-ORG TetherPro USB-C to USB-C 4.6 м Orange кабель

Tether Tools CUC15-ORG TetherPro USB-C to USB-C 4.6 м Orange кабель

Tether Tools
Артикул: DAN-2909

Tether Tools CUC15-ORG TetherPro Orange кабель передачи данных с USB-C на USB-C. 

Длина - 4,6 м. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.


Описание

Кабель используется для передачи данных с камеры, смартфона или другого устройства с портом USB-C, на компьютер или ноутбук, оснащенный портом USB-C. Он соответствует спецификации USB 3.0 и может передавать данные со скоростью до 5 Гбит/с. 


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