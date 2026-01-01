Tether Tools CUC15-ORG TetherPro USB-C to USB-C 4.6 м Orange кабель

Описание

Кабель используется для передачи данных с камеры, смартфона или другого устройства с портом USB-C, на компьютер или ноутбук, оснащенный портом USB-C. Он соответствует спецификации USB 3.0 и может передавать данные со скоростью до 5 Гбит/с.



