Tether Tools CUC15-ORG TetherPro USB-C to USB-C 4.6 м Orange кабель

Кабель используется для передачи данных с камеры, смартфона или другого устройства с портом USB-C, на компьютер или ноутбук, оснащенный портом USB-C. Он соответствует спецификации USB 3.0 и может передавать данные со скоростью до 5 Гбит/с.
Fotokvant SBK-30 - круглый софтбокс для накамерной вспышки. Диаметр - 30 см.
Предназначен для репортажной, портретной и макросъемки. Легко раскладывается и в сложенном состоянии софтбокс можно уместить в карман. Пружинная конструкция позволяет сохранить нужную форму, а за счет системы крепления софтбокс можно установить на любую накамерную вспышку.