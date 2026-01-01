Vibrantone VBRT2101 White 01 фон бумажный 2,1x6м цвет белый

Описание

Для использования зафиксируйте фон в держателе, и разверните отрезок бумаги необходимой длины. Со временем, когда фон запачкается в процессе съемки, всегда можно отрезать негодную часть и размотать новую. Рулона длиной шесть метров хватит не на одну фотосессию!

Качественная поверхность: модель имеет матовую, не бликующую поверхность с приятной мелкой текстурой. Благодаря этому свет на фоне распределяется равномерно, а блики не отвлекают внимание от объекта съемки.

модель имеет матовую, не бликующую поверхность с приятной мелкой текстурой. Благодаря этому свет на фоне распределяется равномерно, а блики не отвлекают внимание от объекта съемки. Экономичность : длина рулона 6 метров позволяет отрезать загрязнившиеся или измятые участки после нескольких съемок, не покупая новый фон каждый раз.

: длина рулона 6 метров позволяет отрезать загрязнившиеся или измятые участки после нескольких съемок, не покупая новый фон каждый раз. Удобство использования: фон плотно намотан на прочную картонную трубку (тубу), что предотвращает заломы и упрощает установку на стандартные системы держателей для фонов.

фон плотно намотан на прочную картонную трубку (тубу), что предотвращает заломы и упрощает установку на стандартные системы держателей для фонов. Создание "бесконечности": гладкая структура позволяет создавать чистый, не имеющий стыков задник, что помогает добиться эффекта «бесконечного пространства» в кадре.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Для установки фотофона рекомендуются следующие системы:

