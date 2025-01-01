Phottix 85360 зонт-рассеиватель студийный белый 101 см 40 дюймов

Арт. DAN-5840

Фон E-IMAGE RE2010 white/black складной двусторонний, белый/черный, размер - 1,5х2 м.

Тканевый фон хромакей двусторонний белого и черного цвета. Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Пользуется популярностью у блогеров, так как удобен для съемки "по пояс".