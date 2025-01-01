images
images
Phottix 85360 зонт-рассеиватель студийный белый 101 см 40 дюймов
Phottix 85360 зонт-рассеиватель студийный белый 101 см 40 дюймов

Phottix 85360 зонт-рассеиватель студийный белый 101 см 40 дюймов

Phottix
Артикул: FTR-1473

Phottix (85360) – белый зонт для студийной съемки. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта, вследствие чего на них отсутствуют тени, блики. Легко складывается и удобен при транспортировке.

Диаметр купола 101 см.

Описание

Phottix 85360 зонт-рассеиватель студийный белый 101 см 40 дюймов

Комплектация

Полезные ссылки:

Софтбокс или зонтик? Какой модификатор света и в каких случаях следует использовать фотографу?

Комплект света для домашней фотостудии. Как выбрать студийное оборудование?

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes UR-32T зонт просветный 70 см
Falcon Eyes UR-32T зонт просветный 70 см
Falcon Eyes UR-32T зонт просветный 70 см
Арт. NVF-6451
Falcon Eyes UR-32T зонт просветный 70 см
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн

Falcon Eyes UR-32T – зонт просветный, диаметр, см – 70.

Отлично подходит для студийной и стробистской съемки. Дает максимально мягкое рассеянное освещение. Вес - 200 г.

-15 %890 ₽
750 ₽
В корзину
Phottix 85350 зонт-рассеиватель студийный белый 84 см 33 дюймов
Арт. FTR-1475
Phottix 85350 зонт-рассеиватель студийный белый 84 см 33 дюймов
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Phottix (85350) – белый зонт для студийной съемки. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта, вследствие чего на них отсутствуют тени, блики. Легко складывается и удобен при транспортировке.

Диаметр купола 84 см.

 

2 020 ₽
В корзину
E-IMAGE RE2010 white/black фон складной двусторонний белый/черный 1,5х2м
Арт. DAN-5840
E-IMAGE RE2010 white/black фон складной двусторонний белый/черный 1,5х2м
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Фон E-IMAGE RE2010 white/black складной двусторонний, белый/черный, размер - 1,5х2 м.

Тканевый фон хромакей двусторонний белого и черного цвета. Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Пользуется популярностью у блогеров, так как удобен для съемки "по пояс".

4 310 ₽
В корзину

Видео

Обзор Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов и операторов
Обзор Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов и операторов
Сетевой адаптер Fotokvant AC-NP-F750. Обзор
Сетевой адаптер Fotokvant AC-NP-F750. Обзор
Fotokvant SL-288A светодиодный осветитель. Обзор
Fotokvant SL-288A светодиодный осветитель. Обзор
Почему получаются размытые снимки. Как сделать резкие фотографии
Почему получаются размытые снимки. Как сделать резкие фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера