Phottix 85360 зонт-рассеиватель студийный белый 101 см 40 дюймов

Falcon Eyes UR-32T – зонт просветный, диаметр, см – 70.
Отлично подходит для студийной и стробистской съемки. Дает максимально мягкое рассеянное освещение. Вес - 200 г.
Phottix (85360) – белый зонт для студийной съемки. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта, вследствие чего на них отсутствуют тени, блики. Легко складывается и удобен при транспортировке.
Диаметр купола 101 см.
Phottix (85350) – белый зонт для студийной съемки. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта, вследствие чего на них отсутствуют тени, блики. Легко складывается и удобен при транспортировке.
Диаметр купола 84 см.
Фон E-IMAGE RE2010 white/black складной двусторонний, белый/черный, размер - 1,5х2 м.
Тканевый фон хромакей двусторонний белого и черного цвета. Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Пользуется популярностью у блогеров, так как удобен для съемки "по пояс".
Wansen
