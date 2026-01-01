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Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры

Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры

Fotokvant
Артикул: NVF-8535

Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm – шарнирный кронштейн мэджик арм. Позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Фиксация системы осуществляется одним центральным винтом. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов, накамерных микрофонов, электронных стабилизаторов и риг-системы DSLR-камер. Размер, см – 17х7х4. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Максимальная нагрузка, кг – 2,5. Вес - 0,4 кг.

Описание

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Fotokvant MA-11 – шарнирный кронштейн Magic Arm 11 дюймов

Fotokvant MA-11 (артикул NVF-8535) – это универсальный шарнирный кронштейн Magic Arm длиной 11 дюймов (28 см), предназначенный для надёжного крепления и позиционирования различного оборудования: видеомониторов, микрофонов, светодиодных осветителей, экшн-камер и других аксессуаров с резьбовым соединением 1/4" .

Конструкция Magic Arm позволяет быстро и точно зафиксировать оборудование в любом положении благодаря двум шаровым шарнирам на концах и центральному зажимному механизму: достаточно повернуть одну рукоятку, чтобы зафиксировать все узлы одновременно. Кронштейн изготовлен из прочного алюминиевого сплава, что обеспечивает лёгкость и долговечность при интенсивной эксплуатации.

Популярные способы использования Magic Arm 11"

Благодаря своей универсальности, этот кронштейн широко применяется в самых разных съёмочных ситуациях:

  • Крепление внешнего видеомонитора: разместите монитор в удобном для просмотра месте на камере или риге.
  • Крепление смартфона: закрепите смартфон или планшет с помощью дополнительного крепления, например Fotokvant SM-CL3
  • Установка накамерного микрофона: позиционируйте микрофон вне кадра для качественной записи звука.
  • Крепление светодиодных осветителей и вспышек: добавьте дополнительный свет в нужное место без использования отдельной стойки.
  • Монтаж на риг-системы и стабилизаторы: установка оборудования на стедикам, риг или экшн-камеру для создания сложных кинематографичных конструкций.
  • Крепление на различные поверхности: с помощью дополнительного суперклампа (струбцины) Magic Arm можно зафиксировать на столе, трубе, поручне, двери или другой опоре.
  • Создание нестандартных ракурсов: для съёмки POV-кадров, overhead-съёмки (сверху) или работы в ограниченном пространстве, где неудобно ставить штатив.

Ключевые особенности

  • Длина 11 дюймов (28 см): оптимальная длина для большинства задач.
  • Шаровые шарниры на концах: гибкое позиционирование под любым углом.
  • Центральный зажимной механизм: быстрая и надёжная фиксация положения одним движением.
  • Алюминиевый сплав: лёгкий, прочный, устойчивый к коррозии.
  • Резьба 1/4": совместимость с большинством аксессуаров.
  • Максимальная нагрузка – до 2,5 кг: выдерживает мониторы, свет, микрофоны и другое оборудование.
  • Универсальность: подходит для фото-, видео- и студийного оборудования.

Технические характеристики

  • Тип: шарнирный кронштейн Magic Arm
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: MA-11
  • Длина: 11 дюймов (28 см)
  • Материал: алюминиевый сплав (центральная ручка – пластик
  • Максимальная нагрузка: 2.5 кг
  • Вес: 400 гр.
  • Резьба: 1/4"
  • Крепление: винт 1/4" с одной стороны, площадка для горячего башмака и резьба 1/4" с другой
  • Применение: видеомониторы, микрофоны, осветители, камеры, стабилизаторы

Как использовать кронштейн

  1. Установка: закрепите один конец кронштейна на камере, стойке, риге или суперклампе.
  2. Крепление аксессуара: зафиксируйте монитор, микрофон или другой аксессуар на втором конце через резьбу 1/4".
  3. Позиционирование: с помощью шаровых шарниров настройте нужное положение.
  4. Фиксация: затяните центральный зажим для надёжной фиксации.

Преимущества использования

  • Гибкость: позиционирование оборудования под любым углом.
  • Надёжность: прочная конструкция и надёжная фиксация.
  • Универсальность: подходит для различных типов аксессуаров.
  • Быстрая установка: один центральный винт фиксирует всю конструкцию.

Уход и хранение

  • Храните кронштейн в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
  • Периодически проверяйте затяжку центрального зажима.
  • При загрязнении протирайте мягкой сухой тканью.

Комплектация

В стандартную поставку входит кронштейн Magic Arm Fotokvant MA-11 – 1 шт.

Вспышка, монитор, микрофон и другие аксессуары, а также суперкламп (струбцина) приобретаются отдельно.

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