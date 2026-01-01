Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры

Описание

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Fotokvant MA-11 – шарнирный кронштейн Magic Arm 11 дюймов

Fotokvant MA-11 (артикул NVF-8535) – это универсальный шарнирный кронштейн Magic Arm длиной 11 дюймов (28 см), предназначенный для надёжного крепления и позиционирования различного оборудования: видеомониторов, микрофонов, светодиодных осветителей, экшн-камер и других аксессуаров с резьбовым соединением 1/4" .

Конструкция Magic Arm позволяет быстро и точно зафиксировать оборудование в любом положении благодаря двум шаровым шарнирам на концах и центральному зажимному механизму: достаточно повернуть одну рукоятку, чтобы зафиксировать все узлы одновременно. Кронштейн изготовлен из прочного алюминиевого сплава, что обеспечивает лёгкость и долговечность при интенсивной эксплуатации.

Популярные способы использования Magic Arm 11"

Благодаря своей универсальности, этот кронштейн широко применяется в самых разных съёмочных ситуациях:

Крепление внешнего видеомонитора: разместите монитор в удобном для просмотра месте на камере или риге.

разместите монитор в удобном для просмотра месте на камере или риге. Крепление смартфона: закрепите смартфон или планшет с помощью дополнительного крепления, например Fotokvant SM-CL3

Установка накамерного микрофона: позиционируйте микрофон вне кадра для качественной записи звука.

позиционируйте микрофон вне кадра для качественной записи звука. Крепление светодиодных осветителей и вспышек: добавьте дополнительный свет в нужное место без использования отдельной стойки.

добавьте дополнительный свет в нужное место без использования отдельной стойки. Монтаж на риг-системы и стабилизаторы: установка оборудования на стедикам, риг или экшн-камеру для создания сложных кинематографичных конструкций.

установка оборудования на стедикам, риг или экшн-камеру для создания сложных кинематографичных конструкций. Крепление на различные поверхности: с помощью дополнительного суперклампа (струбцины) Magic Arm можно зафиксировать на столе, трубе, поручне, двери или другой опоре.

с помощью дополнительного суперклампа (струбцины) Magic Arm можно зафиксировать на столе, трубе, поручне, двери или другой опоре. Создание нестандартных ракурсов: для съёмки POV-кадров, overhead-съёмки (сверху) или работы в ограниченном пространстве, где неудобно ставить штатив.

Ключевые особенности

Длина 11 дюймов (28 см): оптимальная длина для большинства задач.

оптимальная длина для большинства задач. Шаровые шарниры на концах: гибкое позиционирование под любым углом.

гибкое позиционирование под любым углом. Центральный зажимной механизм: быстрая и надёжная фиксация положения одним движением.

быстрая и надёжная фиксация положения одним движением. Алюминиевый сплав: лёгкий, прочный, устойчивый к коррозии.

лёгкий, прочный, устойчивый к коррозии. Резьба 1/4": совместимость с большинством аксессуаров.

совместимость с большинством аксессуаров. Максимальная нагрузка – до 2,5 кг: выдерживает мониторы, свет, микрофоны и другое оборудование.

выдерживает мониторы, свет, микрофоны и другое оборудование. Универсальность: подходит для фото-, видео- и студийного оборудования.

Технические характеристики

Тип: шарнирный кронштейн Magic Arm

шарнирный кронштейн Magic Arm Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: MA-11

MA-11 Длина: 11 дюймов (28 см)

11 дюймов (28 см) Материал: алюминиевый сплав (центральная ручка – пластик

алюминиевый сплав (центральная ручка – пластик Максимальная нагрузка: 2.5 кг

2.5 кг Вес: 400 гр.

400 гр. Резьба: 1/4"

1/4" Крепление: винт 1/4" с одной стороны, площадка для горячего башмака и резьба 1/4" с другой

винт 1/4" с одной стороны, площадка для горячего башмака и резьба 1/4" с другой Применение: видеомониторы, микрофоны, осветители, камеры, стабилизаторы

Как использовать кронштейн

Установка: закрепите один конец кронштейна на камере, стойке, риге или суперклампе. Крепление аксессуара: зафиксируйте монитор, микрофон или другой аксессуар на втором конце через резьбу 1/4". Позиционирование: с помощью шаровых шарниров настройте нужное положение. Фиксация: затяните центральный зажим для надёжной фиксации.

Преимущества использования

Гибкость: позиционирование оборудования под любым углом.

позиционирование оборудования под любым углом. Надёжность: прочная конструкция и надёжная фиксация.

прочная конструкция и надёжная фиксация. Универсальность: подходит для различных типов аксессуаров.

подходит для различных типов аксессуаров. Быстрая установка: один центральный винт фиксирует всю конструкцию.

Уход и хранение