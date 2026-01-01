Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры

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Fotokvant MA-11 – шарнирный кронштейн Magic Arm 11 дюймов
Fotokvant MA-11 (артикул NVF-8535) – это универсальный шарнирный кронштейн Magic Arm длиной 11 дюймов (28 см), предназначенный для надёжного крепления и позиционирования различного оборудования: видеомониторов, микрофонов, светодиодных осветителей, экшн-камер и других аксессуаров с резьбовым соединением 1/4" .
Конструкция Magic Arm позволяет быстро и точно зафиксировать оборудование в любом положении благодаря двум шаровым шарнирам на концах и центральному зажимному механизму: достаточно повернуть одну рукоятку, чтобы зафиксировать все узлы одновременно. Кронштейн изготовлен из прочного алюминиевого сплава, что обеспечивает лёгкость и долговечность при интенсивной эксплуатации.
Популярные способы использования Magic Arm 11"
Благодаря своей универсальности, этот кронштейн широко применяется в самых разных съёмочных ситуациях:
- Крепление внешнего видеомонитора: разместите монитор в удобном для просмотра месте на камере или риге.
- Крепление смартфона: закрепите смартфон или планшет с помощью дополнительного крепления, например Fotokvant SM-CL3
- Установка накамерного микрофона: позиционируйте микрофон вне кадра для качественной записи звука.
- Крепление светодиодных осветителей и вспышек: добавьте дополнительный свет в нужное место без использования отдельной стойки.
- Монтаж на риг-системы и стабилизаторы: установка оборудования на стедикам, риг или экшн-камеру для создания сложных кинематографичных конструкций.
- Крепление на различные поверхности: с помощью дополнительного суперклампа (струбцины) Magic Arm можно зафиксировать на столе, трубе, поручне, двери или другой опоре.
- Создание нестандартных ракурсов: для съёмки POV-кадров, overhead-съёмки (сверху) или работы в ограниченном пространстве, где неудобно ставить штатив.
Ключевые особенности
- Длина 11 дюймов (28 см): оптимальная длина для большинства задач.
- Шаровые шарниры на концах: гибкое позиционирование под любым углом.
- Центральный зажимной механизм: быстрая и надёжная фиксация положения одним движением.
- Алюминиевый сплав: лёгкий, прочный, устойчивый к коррозии.
- Резьба 1/4": совместимость с большинством аксессуаров.
- Максимальная нагрузка – до 2,5 кг: выдерживает мониторы, свет, микрофоны и другое оборудование.
- Универсальность: подходит для фото-, видео- и студийного оборудования.
Технические характеристики
- Тип: шарнирный кронштейн Magic Arm
- Бренд: Fotokvant
- Модель: MA-11
- Длина: 11 дюймов (28 см)
- Материал: алюминиевый сплав (центральная ручка – пластик
- Максимальная нагрузка: 2.5 кг
- Вес: 400 гр.
- Резьба: 1/4"
- Крепление: винт 1/4" с одной стороны, площадка для горячего башмака и резьба 1/4" с другой
- Применение: видеомониторы, микрофоны, осветители, камеры, стабилизаторы
Как использовать кронштейн
- Установка: закрепите один конец кронштейна на камере, стойке, риге или суперклампе.
- Крепление аксессуара: зафиксируйте монитор, микрофон или другой аксессуар на втором конце через резьбу 1/4".
- Позиционирование: с помощью шаровых шарниров настройте нужное положение.
- Фиксация: затяните центральный зажим для надёжной фиксации.
Преимущества использования
- Гибкость: позиционирование оборудования под любым углом.
- Надёжность: прочная конструкция и надёжная фиксация.
- Универсальность: подходит для различных типов аксессуаров.
- Быстрая установка: один центральный винт фиксирует всю конструкцию.
Уход и хранение
- Храните кронштейн в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
- Периодически проверяйте затяжку центрального зажима.
- При загрязнении протирайте мягкой сухой тканью.