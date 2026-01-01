Falcon Eyes CC-16 – cумка для студийного оборудования. Подходит для двух осветителей большого размера и аксессуаров – софтбоксов, стоек, рефлекторов и прочего оборудования.
Внешний габаритный размер 101х37х32 см, внутренний размер 94х34х30 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Selens 840324 oval printing background board фон с рисунком 150х200 см. Художественный фон изготовлен из плотной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Размер 1,5х2 метра, в сложенном виде представляет круг диаметром 66 см. Чехол дл хранения и переноски в комплекте.
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Falcon Eyes CC-16 – cумка для студийного оборудования. Подходит для двух осветителей большого размера и аксессуаров – софтбоксов, стоек, рефлекторов и прочего оборудования.
Внешний габаритный размер 101х37х32 см, внутренний размер 94х34х30 см
Fotokvant CTD-5 С-C 3.0 кабель передачи данных Type С - Type C длина 5 м. Позволяет работать с камерой в режиме онлайн. Длина 5 метров. Разъемы Type C - Type C. На кабеле предусмотрен разъем micro-B для дополнительного питания от гнезда USB, что позволяет обеспечить работоспособность при использовании старого оборудования.
Grifon SB-30120 – софтбокс стрип размером 30х120 см.
Вес - 1,3 кг.
Светодиодный осветитель-моноблок мощностью 120 Вт. Байонет Bowens. Цветовая температура 2700-6500 К, регулировка мощности 5-100%, CRI 85+, освещенность 12000 лк (1 м), световой поток 8600 лм. Питание от сети. Активное охлаждение. Имеет крепление 5/8". Управление посредством пульта ДУ.
Huanuo HN-P100 PRO Swab Kit профессиональный набор сухих и мокрых швабр 16 шт. Набор состоит из 16 швабр - 8 размером Full frame (24 мм) 4 сухие и 4 влажные; и 8 размером под APS-C (15 мм) 4 сухие и 4 влажные.
Стойка QZSD LS-32-3, легкая.
Легкая студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель сверхкомпактна (в сложенном состоянии 94 см) и удобна в транспортировке. Максимальная высота - 265 см. Минимальная рабочая высота - 105 см. Максимальная нагрузка - 6 кг.
Grifon SB-FW95 – высококачественный октобокс.
Предназначен для получения мягкого направленного света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна) большой площади. Подходит для создания заполняющего освещения в разных видах съемки. Байонет Bowens. Вес - 1,4 кг.