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Raylab RL-LPE8 аккумулятор 1140 мАч для EOS 600D, 650D, 700D

Raylab RL-LPE8 аккумулятор 1140 мАч для EOS 600D, 650D, 700D

Raylab
Артикул: DAN-9702

Raylab RL-LPE8 аккумулятор 1140 мАч.


Аккумулятор Raylab RL-LPE8 1140 мАч для Canon.  Надежный и качественный источник питания, подобный Canon LP-E8. Емкость - 1140 мАч.  Совместим с камерами фирмы Canon EOS 600D, 650D, 700D. 

Описание

Raylab RL-LPE8 аккумулятор 1140 мАч для EOS 600D, 650D, 700D

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