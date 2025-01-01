YongNuo YN560III вспышка со встроенным синхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus/Sony

Модель может быть использована не только при непосредственном подключении к фотоаппарату, но и удаленно, посредством радиосинхронизаторов YongNuo RF-602 или RF-603/603II. Вспышка имеет несколько режимов: ручной M, оптический S1, оптический S2, радиорежим RX Slave (при наличии радиосинхронизатора YongNuo RF-602 или RF-603/603II0, режим Multi (стробоскоп).
Характеристики:
- максимальное ведущее число – 58 (ISO 100, 105 мм)
- диапазон зуммирования, мм – 24, 28, 35, 50, 70, 80, 105, ручной
- регулировка мощности – 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 + 29 подуровней
- внешние разъемы – PC-порт, разъем для внешнего источника питания
- источники питания – 4 батареи размера AA (возможно использование аккумуляторов) и подключения внешнего батарейного блока YongNuo SF-18C или SF-17C
- цветовая температура – 5600K
- большая индикаторная LCD-панель
- длительность вспышки, с – 1/200-1/20000
- крепление – башмак
- вес, г – 350