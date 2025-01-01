images
YongNuo YN560III вспышка со встроенным синхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus/Sony

YongNuo YN560III вспышка со встроенным синхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus/Sony

YongNuo
Артикул: NVF-5058

YongNuo Speedlite YN-560III (или по-другому YN-560 Mark III) – вспышка со встроенным радиосинхронизатором для Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Sony. Может работать со всеми моделями современных фотоаппаратов, кроме Sony и Minolta, для которых требуется переходник.

Описание

Модель может быть использована не только при непосредственном подключении к фотоаппарату, но и удаленно, посредством радиосинхронизаторов YongNuo RF-602 или RF-603/603II. Вспышка имеет несколько режимов: ручной M, оптический S1, оптический S2, радиорежим RX Slave (при наличии радиосинхронизатора YongNuo RF-602 или RF-603/603II0, режим Multi (стробоскоп).

Характеристики:

  • максимальное ведущее число – 58 (ISO 100, 105 мм)
  • диапазон зуммирования, мм – 24, 28, 35, 50, 70, 80, 105, ручной
  • регулировка мощности – 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 + 29 подуровней
  • внешние разъемы – PC-порт, разъем для внешнего источника питания
  • источники питания – 4 батареи размера AA (возможно использование аккумуляторов) и подключения внешнего батарейного блока YongNuo SF-18C или SF-17C
  • цветовая температура – 5600K
  • большая индикаторная LCD-панель
  • длительность вспышки, с – 1/200-1/20000
  • крепление – башмак
  • вес, г – 350

Комплектация

  • Вспышка.
  • Ножка-подставка.
  • Чехол.
  • Руководство на русском языке по использованию.

