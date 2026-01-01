Fotokvant DOP-107 комплект из трех фонов с настенным и потолочным креплением

Пантограф Fotokvant TRP-02 подходит для всех систем потолочного подвеса, совместим со всеми стандартными студийными осветителями.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant DOP-107 комплект из трех фонов 2,7*11 м с настенным и потолочным креплением. Комплект состоит из 3-х фонов популярного размера Fotokvant BGP-2711-57 Thunder Grey фон бумажный 2.72х11 м темно-серый, Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый и Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный. Держатель-кронштейн для трех фонов - Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов. Бумажный фон отличается однотонным окрасом, ровной текстурой.
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Пантограф Fotokvant TRP-02 подходит для всех систем потолочного подвеса, совместим со всеми стандартными студийными осветителями.
Fotokvant B-3W – надежная система для монтажа, подъема и хранения до 3-х рулонов бумажных фонов. Крепится на потолок или стену (крюки под 45°). Комплектуется держателями-гантелями, цепями и грузиками. Подходит для рулонов с внутренним диаметром 45–60 мм. Обеспечивает аккуратное скручивание фона и защиту от самопроизвольного разматывания.
Направляющие рельсы Fotokvant TRR-03 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.
Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 3 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др. Вес - 4,5 кг.
Комплект Vibrantone Basic Kit из трех фонов.
Базовый комплект, состоящий из трех фонов размером 1,35х6 м. В комплекте представлены основные цвета:
белый Vibrantone VBRT1101 White 01,
черный Vibrantone VBRT1110 Black 10 и
серый Vibrantone VBRT1106 Strong Grey 06.
Штатив QZSD Q338 с видеоголовой.
Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 10 кг. Максимальная высота 186 см, в сложенном состоянии - 64 см, вес - 2,0 кг.
Стойка QZSD LS-32-3, легкая.
Легкая студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель сверхкомпактна (в сложенном состоянии 94 см) и удобна в транспортировке. Максимальная высота - 265 см. Минимальная рабочая высота - 105 см. Максимальная нагрузка - 6 кг.
Стопорный винт Fotokvant TRB-01 с резиновыми отбойниками. Стопорный винт применяется для ограничения хода каретки в рельсе и избежания вылета пантографа с осветительным оборудованием. Либо для ограничения хода поперечной рельсы и предотвращения повреждения стен. Гайка с нейлоновой вставкой (самоконтрящаяся) - 6 мм. В комплекте две резиновые армированные втулки. Размер - 30х6 мм.