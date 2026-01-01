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Fotokvant DOP-107 комплект из трех фонов с настенным и потолочным креплением
Fotokvant DOP-107 комплект из трех фонов с настенным и потолочным креплением
Fotokvant DOP-107 комплект из трех фонов с настенным и потолочным креплением
Fotokvant DOP-107 комплект из трех фонов с настенным и потолочным креплением
Fotokvant DOP-107 комплект из трех фонов с настенным и потолочным креплением
Fotokvant DOP-107 комплект из трех фонов с настенным и потолочным креплением

Fotokvant DOP-107 комплект из трех фонов с настенным и потолочным креплением

Fotokvant
Артикул: DOP-107

Fotokvant DOP-107 комплект из трех фонов 2,7*11 м с настенным и потолочным креплением. Комплект состоит из 3-х фонов популярного размера Fotokvant BGP-2711-57 Thunder Grey фон бумажный 2.72х11 м темно-серый, Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый и Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный. Держатель-кронштейн для трех фонов - Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов. Бумажный фон отличается однотонным окрасом, ровной текстурой.

Описание

Fotokvant DOP-107 комплект из трех фонов с настенным и потолочным креплением

Комплектация

  • Fotokvant BGP-2711-57 Thunder Grey фон бумажный 2.72х11 м темно-серый
  • Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый
  • Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный
  • Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов

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