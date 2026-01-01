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FST 60х130 Black фон пластиковый черный матовый

FST 60х130 Black фон пластиковый черный матовый

FST
Артикул: NVF-5711

FST 60х130 B – фон студийный матовый пластиковый. Цвет черный. Размер 0,6х1,3 м. Толщина фона 0,35 мм.

Описание

Фон предназначен для использования с предметным столом  поверхностью размером 60х130 см. Матовость фона средняя и не рекомендуется использовать точечные источники света - могут образоваться блики. 

Цвет фона - насыщенный черный. Фон зачастую используют и как флаг для отсечения лишних источников света и бликов. При использовании как флаг, рекомендуется применять с фрост-рамой.

Пластиковые фоны – являются практически монополистами на рынке фонов, предназначенных для предметной художественной съемки. У пластиковых фонов отсутствует сколько-нибудь значимая текстура, что дает возможность снимать крупным планом, не боясь, что вылезет ненужная фактура на поверхности, на которой размещают предметку. Чаще всего применяются, когда требуется художественное оформление снимаемого объекта.

Пластиковые художественные фоны нередко используют для съемки маникюра, ювелирной съемки, небольших предметов интерьера, косметики и т.п., так как фоны устойчивы к истиранию и, естественно, к воде, то можно применять для фотографии с водой или каплями воды. Сложно найти более долговечный фон, который к тому же легко содержать в чистоте. Фоны из пластика экономичны, их часто кладут под ноги моделям во время фотосессии на фоне черного бумажного.

Комплектация

Фон - 1 шт.

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