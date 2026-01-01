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Grifon LED-48 осветитель для фотокамеры кольцевой в комплекте

Grifon LED-48 осветитель для фотокамеры кольцевой в комплекте

Grifon
Артикул: NVF-2892

Grifon LED-48 – кольцевой осветитель. Может использоваться для съемки на очень близком расстоянии, в частности, в клинической стоматологической фотографии. При изменении мощности цветовая температура остается стабильной – около 5500 К. Свет может использоваться непрерывно до 1,5 часов. В комплекте идут переходные кольца 49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм.

Описание

Технические характеристики:

  • эффективное расстояние, см – 3–100
  • режимы – 1/2, 1/1
  • время работы от двух батареек типа АА – 1,5 ч
  • количество диодов, шт. – 48
  • цветовая температура – 5600 К – ±300 К

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