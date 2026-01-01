images
images
images
images
Raylab RL-WL22 ролики для стоек
Raylab RL-WL22 ролики для стоек
Raylab RL-WL22 ролики для стоек
Raylab RL-WL22 ролики для стоек

Raylab RL-WL22 ролики для стоек

Raylab
Артикул: DAN-7709

Ролики (колесики) для стоек. Комплект роликов (колесиков) из 3 штук cо стопором, для студийных стоек с диаметром ножек 22 мм. 

Описание

Позволяют легко и удобно перемещать стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием по студии.

Максимальная нагрузка — 10 кг.

Диаметр колес — 50 мм.

Комплектация

В комплекте - 3 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Raylab F002 светодиодный осветитель настольный для предметной съемки
Raylab F002 светодиодный осветитель настольный для предметной съемки
Raylab F002 светодиодный осветитель настольный для предметной съемки
Арт. DAN-7671
Raylab F002 светодиодный осветитель настольный для предметной съемки
Наличие
в наличии 4-10 шт

Raylab F002 светодиодный осветитель настольный для предметной съемки. 

Настольный светодиодный осветитель Raylab F002 является источником качественного света для домашней фотостудии. Осветитель оснащен светодиодными лампами, которые отличаются незначительным энергопотреблением и длительным сроком службы. В транспортировочном положении устройство занимает немного места, поэтому оно отлично подходит для выездных съемок. Дополнительное удобство обеспечивает наличие встроенных ножек, которые позволяют зафиксировать осветитель на любой поверхность и улучшить качество распределения светового пучка. Мощности Raylab F002 вполне достаточно для предметной съемки малых и средних предметов. Высота в собранном виде - 24см.

1 000 ₽
В корзину
Raylab RL-WL25 ролики для стоек
Raylab RL-WL25 ролики для стоек
Raylab RL-WL25 ролики для стоек
Арт. DAN-7710
Raylab RL-WL25 ролики для стоек
Наличие
в наличии 4-10 шт

Ролики (колесики) для стоек.

3 860 ₽
В корзину
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
Арт. DAN-7920
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
Наличие
в наличии 1-3 шт

Держатель VaKo Roll Holder-7 для хранения рулонных фонов.

Держатель-подставка для семи рулонных фонов. Состоит из двух металлических планок каждая из которых крепится к стене на произвольной высоте, удобной для использования. На верхней планке имеются откидные ограничители (флажки) для предотвращения выпадения рулонов из держателя. На нижней планке имеются выступы, удерживающие рулон в своей ячейке. Ширина ячейки - 100 мм. Размер планки - 980х137 мм. Вес - 3,4 кг.

8 190 ₽
В корзину
Kupo KC-100 Casters dia/100mm M10(17.5mm) комплект из 3 колес диаметром 100 мм
Kupo KC-100 Casters dia/100mm M10(17.5mm) комплект из 3 колес диаметром 100 мм
Арт. DAN-7791
Kupo KC-100 Casters dia/100mm M10(17.5mm) комплект из 3 колес диаметром 100 мм
Наличие
более 10 шт

Комплект колес из 3 штук с тормозами и креплением M10 (длина 17.5мм). Диаметр: 100мм.

8 410 ₽
В корзину
Falcon Eyes PCA-25M ролики для стоек
Falcon Eyes PCA-25M ролики для стоек
Falcon Eyes PCA-25M ролики для стоек
Арт. VBR-412
Falcon Eyes PCA-25M ролики для стоек
Наличие
более 10 шт

Falcon Eyes PCA-25M - колеса для стоек с посадочным диаметром ножек 25 мм.

2 370 ₽
В корзину

Видео

Уокер Эванс и острая социальная фотография середины ХХ столетия
Уокер Эванс и острая социальная фотография середины ХХ столетия
Обзор видеосвета Fotokvant LED 300
Обзор видеосвета Fotokvant LED 300
Брайан Даффи
Брайан Даффи
Ян Берри — фотохудожник, создающий картины из джинсовых лоскутков
Ян Берри — фотохудожник, создающий картины из джинсовых лоскутков
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.