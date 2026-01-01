Raylab RL-WL22 ролики для стоек

Позволяют легко и удобно перемещать стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием по студии.
Максимальная нагрузка — 10 кг.
Диаметр колес — 50 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ролики (колесики) для стоек. Комплект роликов (колесиков) из 3 штук cо стопором, для студийных стоек с диаметром ножек 22 мм.
Позволяют легко и удобно перемещать стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием по студии.
Максимальная нагрузка — 10 кг.
Диаметр колес — 50 мм.
В комплекте - 3 шт.
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Raylab F002 светодиодный осветитель настольный для предметной съемки.
Настольный светодиодный осветитель Raylab F002 является источником качественного света для домашней фотостудии. Осветитель оснащен светодиодными лампами, которые отличаются незначительным энергопотреблением и длительным сроком службы. В транспортировочном положении устройство занимает немного места, поэтому оно отлично подходит для выездных съемок. Дополнительное удобство обеспечивает наличие встроенных ножек, которые позволяют зафиксировать осветитель на любой поверхность и улучшить качество распределения светового пучка. Мощности Raylab F002 вполне достаточно для предметной съемки малых и средних предметов. Высота в собранном виде - 24см.
Ролики (колесики) для стоек.
Держатель VaKo Roll Holder-7 для хранения рулонных фонов.
Держатель-подставка для семи рулонных фонов. Состоит из двух металлических планок каждая из которых крепится к стене на произвольной высоте, удобной для использования. На верхней планке имеются откидные ограничители (флажки) для предотвращения выпадения рулонов из держателя. На нижней планке имеются выступы, удерживающие рулон в своей ячейке. Ширина ячейки - 100 мм. Размер планки - 980х137 мм. Вес - 3,4 кг.
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