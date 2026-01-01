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Raylab RF-09 отражатель 2в1 серебро-белый 110 см
Raylab RF-09 отражатель 2в1 серебро-белый 110 см
Raylab RF-09 отражатель 2в1 серебро-белый 110 см
Raylab RF-09 отражатель 2в1 серебро-белый 110 см

Raylab RF-09 отражатель 2в1 серебро-белый 110 см

Raylab
Артикул: DAN-7687

Raylab RF-09 - двухсторонний отражатель серебряный/белый на пружине.

Диаметр диска 110 см. Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол.

Описание

Белый отражатель используется для подсветки теневой стороны объекта, не меняет цветовую температуру отражаемого света.

Серебристый дает более яркий и жесткий отраженный свет в сравнении с белым отражателем. Незаменим в облачную погоду.

Комплектация

  • отражатель - 1 шт
  • чехол - 1 шт

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