Raylab RF-09 отражатель 2в1 серебро-белый 110 см

Белый отражатель используется для подсветки теневой стороны объекта, не меняет цветовую температуру отражаемого света.
Серебристый дает более яркий и жесткий отраженный свет в сравнении с белым отражателем. Незаменим в облачную погоду.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Raylab RF-09 - двухсторонний отражатель серебряный/белый на пружине.
Диаметр диска 110 см. Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол.
Белый отражатель используется для подсветки теневой стороны объекта, не меняет цветовую температуру отражаемого света.
Серебристый дает более яркий и жесткий отраженный свет в сравнении с белым отражателем. Незаменим в облачную погоду.
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Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.
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