Tether Tools CU61RT15-ORG TetherPro USB 3.0 to Micro-B Right Angle 4.6 м Orange кабель

Кабель Tether Tools TetherPro USB 3.0 to Micro-B (угловой, 4.6 м, оранжевый)
Tether Tools CU61RT15-ORG — это высококачественный кабель для подключения камеры к компьютеру при тethering-съемке (передача изображения в реальном времени). Модель имеет разъем USB 3.0 Type-A на одном конце и угловой (прямой) разъем Micro-B на другом для удобного подключения к камере. Угловой Micro-B разъем позволяет плотно прилегать к корпусу камеры, не выступая и не создавая дополнительной нагрузки на порт. Длина кабеля составляет 4.6 метра, что обеспечивает достаточную свободу движений при работе в студии или на выезде. Яркий оранжевый цвет делает кабель заметным на площадке.
Основные характеристики
- Тип кабеля: TetherPro USB 3.0 to Micro-B.
- Длина: 4.6 м (15 футов).
- Разъемы: USB 3.0 Type-A (к компьютеру), Micro-B (к камере).
- Угловой разъем: Есть, снимает нагрузку с порта камеры.
- Цвет: Оранжевый.
Для чего используется
Этот кабель является незаменимым инструментом для профессиональных фотографов, работающих с подключением камеры к компьютеру или ноутбуку. Он позволяет:
- Передавать изображения в реальном времени: Просматривать снимки сразу на большом экране компьютера.
- Управлять камерой дистанционно: Использовать программное обеспечение для управления съемкой, экспозицией и другими параметрами.
- Обеспечивать надежную передачу данных: Высокая скорость USB 3.0 гарантирует быструю и стабильную передачу даже крупных файлов.
- Безопасно работать с камерой: Угловой разъем снижает риск повреждения порта камеры при случайном натяжении кабеля.
- Защита: Кабель экранирован, отсекает шум сигнала и снижает электромагнитные помехи.
Совместим с камерами
- Canon 5DS, 5DS R, EOS 5D MARK IV, 7D MARK II, 1D X MARK II
- Fuji GFX 50S, X-H1, X-T2
- Leica SL
- Mamiya Leaf REDO WS 50, WS 60, WS 80
- Nikon D5, D500, D800, D800E, D810, D810A, D850
- Panasonic LUMIX DC-G9
- Pentax 645Z, K-3, K-3 II
- Samsung NX1