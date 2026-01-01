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Tether Tools CU61RT15-ORG TetherPro USB 3.0 to Micro-B Right Angle 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CU61RT15-ORG TetherPro USB 3.0 to Micro-B Right Angle 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CU61RT15-ORG TetherPro USB 3.0 to Micro-B Right Angle 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CU61RT15-ORG TetherPro USB 3.0 to Micro-B Right Angle 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CU61RT15-ORG TetherPro USB 3.0 to Micro-B Right Angle 4.6 м Orange кабель

Tether Tools CU61RT15-ORG TetherPro USB 3.0 to Micro-B Right Angle 4.6 м Orange кабель

Tether Tools
Артикул: DAN-2907

Tether Tools CU61RT15-ORG TetherPro Orange кабель-переходник с USB 3.0 на Micro-B Right Angle. Длина - 4,6 м. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.


Описание

Кабель Tether Tools TetherPro USB 3.0 to Micro-B (угловой, 4.6 м, оранжевый)

Tether Tools CU61RT15-ORG — это высококачественный кабель для подключения камеры к компьютеру при тethering-съемке (передача изображения в реальном времени). Модель имеет разъем USB 3.0 Type-A на одном конце и угловой (прямой) разъем Micro-B на другом для удобного подключения к камере. Угловой Micro-B разъем позволяет плотно прилегать к корпусу камеры, не выступая и не создавая дополнительной нагрузки на порт. Длина кабеля составляет 4.6 метра, что обеспечивает достаточную свободу движений при работе в студии или на выезде. Яркий оранжевый цвет делает кабель заметным на площадке.

Основные характеристики

  • Тип кабеля: TetherPro USB 3.0 to Micro-B.
  • Длина: 4.6 м (15 футов).
  • Разъемы: USB 3.0 Type-A (к компьютеру), Micro-B (к камере).
  • Угловой разъем: Есть, снимает нагрузку с порта камеры.
  • Цвет: Оранжевый.

Для чего используется

Этот кабель является незаменимым инструментом для профессиональных фотографов, работающих с подключением камеры к компьютеру или ноутбуку. Он позволяет:

  • Передавать изображения в реальном времени: Просматривать снимки сразу на большом экране компьютера.
  • Управлять камерой дистанционно: Использовать программное обеспечение для управления съемкой, экспозицией и другими параметрами.
  • Обеспечивать надежную передачу данных: Высокая скорость USB 3.0 гарантирует быструю и стабильную передачу даже крупных файлов.
  • Безопасно работать с камерой: Угловой разъем снижает риск повреждения порта камеры при случайном натяжении кабеля.
  • Защита: Кабель экранирован, отсекает шум сигнала и снижает электромагнитные помехи.

Совместим с камерами

  • Canon 5DS, 5DS R, EOS 5D MARK IV, 7D MARK II, 1D X MARK II
  • Fuji GFX 50S, X-H1, X-T2
  • Leica SL
  • Mamiya Leaf REDO WS 50, WS 60, WS 80
  • Nikon D5, D500, D800, D800E, D810, D810A, D850
  • Panasonic LUMIX DC-G9
  • Pentax 645Z, K-3, K-3 II
  • Samsung NX1

Комплектация

  • Кабель Tether Tools CU61RT15-ORG — 1 шт.

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