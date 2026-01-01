Tether Tools CU61RT15-ORG TetherPro USB 3.0 to Micro-B Right Angle 4.6 м Orange кабель

Описание

Кабель Tether Tools TetherPro USB 3.0 to Micro-B (угловой, 4.6 м, оранжевый)

Tether Tools CU61RT15-ORG — это высококачественный кабель для подключения камеры к компьютеру при тethering-съемке (передача изображения в реальном времени). Модель имеет разъем USB 3.0 Type-A на одном конце и угловой (прямой) разъем Micro-B на другом для удобного подключения к камере. Угловой Micro-B разъем позволяет плотно прилегать к корпусу камеры, не выступая и не создавая дополнительной нагрузки на порт. Длина кабеля составляет 4.6 метра, что обеспечивает достаточную свободу движений при работе в студии или на выезде. Яркий оранжевый цвет делает кабель заметным на площадке.

Основные характеристики

Тип кабеля: TetherPro USB 3.0 to Micro-B.

TetherPro USB 3.0 to Micro-B. Длина: 4.6 м (15 футов).

4.6 м (15 футов). Разъемы: USB 3.0 Type-A (к компьютеру), Micro-B (к камере).

USB 3.0 Type-A (к компьютеру), Micro-B (к камере). Угловой разъем: Есть, снимает нагрузку с порта камеры.

Есть, снимает нагрузку с порта камеры. Цвет: Оранжевый.

Для чего используется

Этот кабель является незаменимым инструментом для профессиональных фотографов, работающих с подключением камеры к компьютеру или ноутбуку. Он позволяет:

Передавать изображения в реальном времени: Просматривать снимки сразу на большом экране компьютера.

Просматривать снимки сразу на большом экране компьютера. Управлять камерой дистанционно: Использовать программное обеспечение для управления съемкой, экспозицией и другими параметрами.

Использовать программное обеспечение для управления съемкой, экспозицией и другими параметрами. Обеспечивать надежную передачу данных: Высокая скорость USB 3.0 гарантирует быструю и стабильную передачу даже крупных файлов.

Высокая скорость USB 3.0 гарантирует быструю и стабильную передачу даже крупных файлов. Безопасно работать с камерой: Угловой разъем снижает риск повреждения порта камеры при случайном натяжении кабеля.

Угловой разъем снижает риск повреждения порта камеры при случайном натяжении кабеля. Защита: Кабель экранирован, отсекает шум сигнала и снижает электромагнитные помехи.

Совместим с камерами