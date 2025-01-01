images
Grifon SBQ-6090 жаропрочный софтбокс 60х90 см

Grifon
Артикул: NVF-2378

Grifon SBQ-6090 – легкий ультракомпактный прямоугольный жаропрочный софтбокс.

Устанавливается на ведомую вспышку для получения мягкого освещения. Подходит для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д. Глубина софтбокса 35 см. Байонетное крепление Bowens. Вес - 1,0 кг.

Комплектация

  • Кольцо установочное с байонетом Bowens – 1 шт.
  • Спицы – 4 шт.
  • Внешний отражающий кожух – 1 шт.
  • Внутренний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Внешний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.


 

