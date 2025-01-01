Grifon SBQ-6090 жаропрочный софтбокс 60х90 см

Grifon CB08-03 – сумка для хранения и транспортировки длинных стоек
Сумка изготовлена из прочного материала, отличается долговечностью и высоким качеством изготовления. Размеры, см – 25х35х85. Вес - 2,5 кг.
Grifon SBQ-6090 – легкий ультракомпактный прямоугольный жаропрочный софтбокс.
Устанавливается на ведомую вспышку для получения мягкого освещения. Подходит для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д. Глубина софтбокса 35 см. Байонетное крепление Bowens. Вес - 1,0 кг.
Grifon SLB-S – кронштейн с переходником.
С его помощью есть возможность крепления насадок для студийных вспышек с байонетом Bowens на накамерные вспышки. Вес - 0,45 кг.
Кран (журавль) Falcon Eyes LSB-2JS – предназначен для установки осветительных приборов Falcon Eyes LSB-2JS и является универсальным краном, идеально подходящим для установки студийной системы освещения.
С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении.
Falcon Eyes SM-1200 – генератор снега (пены в виде снега).
Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 6090 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-6090 60х90 см.
Euro Standard – специальная жидкость, которую добавляют в генераторы, производящие дым. Жидкость бесцветная, не имеет запаха. Объем, л – 4,7.
