Grifon SBQ-6090 жаропрочный софтбокс 60х90 см

Арт. FTR-1512

Кран (журавль) Falcon Eyes LSB-2JS – предназначен для установки осветительных приборов Falcon Eyes LSB-2JS и является универсальным краном, идеально подходящим для установки студийной системы освещения.

С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении.