DGTape trueGAFF профессиональный тейп 25мм/9м черный

Арт. OLE-1557

KUPO MEZ-S1605B Molded EZ-Tie Strap, black 16mm x 5 m стяжка-липучка черная рулон

Стяжка-липучка черного цвета надежно свяжет кабели и провода. Идеально подходит для аккуратной организации свободных кабелей или оборудования необычной формы. В отличие от уже готовых стяжек с фиксированной длиной отрезая необходимую длину от рулона, вы получаете стяжку по индивидуальным размерам!



