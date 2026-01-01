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Fotokvant R2-80SB светоотражатель серебро-черный диаметром 80 см

Fotokvant R2-80SB светоотражатель серебро-черный диаметром 80 см

Fotokvant
Артикул: NVF-7602

Fotokvant R2-80SB – круглый двухсторонний светоотражатель 2 в 1 черный-серебро.

Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Диаметр диска, см – 80.

Описание

Fotokvant R2-80SB светоотражатель серебро-черный диаметром 80 см

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