Falcon Eyes CL-35S зажим с поворотной головкой

Зажим для установки студийного оборудования на трубы (стойки, распорки и т.п.)
Зажим Falcon Eyes CL-35S с поворотной головкой.
Используется при сборке конструкций для установки осветительных приборов и систем. Также используется для установки на трубы легких камер. Резьба на головке 1/4". Вес - 300 грамм.
Fotokvant P100 – быстросъемный адаптер для крепления камеры к штативу, имеет двухступенчатую систему Quick Release.
Изготовлен из алюминия. Снизу предусмотрена стандартная резьба 3/8" (мама) + установленный переходник 1/4" (мама). На верхней части имеется винт 1/4" (папа), обеспечивающий совместимость с большинством современных камер.
Fotokvant RCL-S2+MA-11 – держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры.
Состоит из зажима и трансформирующегося кронштейна. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов и риг-системы DSLR-камер. Имеет горячий башмак и винт-адаптер с резьбой 1/4" (папа/мама). Размер, см – 28. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Зажим имеет переходник с 1/4" на 3/8". Максимальный размер разведения губок зажима, см – 5; минимальный, см – 1. Максимальная нагрузка, кг – 2,5.
Fotokvant NVF-7811 – многофункциональный зажим для студийного оборудования.
Имеет два резьбовых отверстия 1/4" и одно 3/8". Изготовлен из алюминия, ПВХ и нержавеющей стали. Максимальная нагрузка, кг – 2,5. Рабочий диапазон зажима, мм – от 3 до 45. Вес - 0,15 кг.
