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Хит
Fotokvant BN-2150 White нетканый фон 2,1х5,0 м белый
Fotokvant BN-2150 White нетканый фон 2,1х5,0 м белый
Fotokvant BN-2150 White нетканый фон 2,1х5,0 м белый
Fotokvant BN-2150 White нетканый фон 2,1х5,0 м белый
Fotokvant BN-2150 White нетканый фон 2,1х5,0 м белый

Fotokvant BN-2150 White нетканый фон 2,1х5,0 м белый

Fotokvant
Артикул: FTR-1298

Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,1х5,0 м.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,7 кг.

Описание

Фон намотан на плотную картонную трубу за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн.

Для установки нетканых фонов мы предлагаем использовать удобные системы крепления фонов, а также прищепки для надежной фиксации полотна при креплении к стойке или перекладине.

Нетканый фон хорошо режется обычным канцелярским ножом и в отличие от тканевого фона, края не придется подшивать. Используя это свойство можно вырезать знак или какую-либо фигуру и провести нестандартную фотосессию.

Основное отличие нетканого белого фона от бумажного заключаются в том, что нетканый фон многоразовый. Не боится влаги и быстро высыхает без последствий, в отличие от бумаги. Его можно протирать влажными салфетками, он более износостойкий. Обратите внимание, что рулон обычного нетканого полотна на 20-30% дешевле бумажного. Благодаря этим качествам нетканка служит всегда прекрасным предложением для начинающих фотографов.

Для профессиональной студийной съемки в больших и маленьких фотостудиях лучше использовать бумажные фоны. Они не зря являются самыми популярными. Белый бумажный фон практически не имеет текстуры, поэтому ничто не отвлекает внимание зрителя от объекта съемки. Бумажные фоны матовые, это значит, что свет ложится равномерно и гарантировано отсутствие бликов на поверхности. Плотность и упругость бумаги обеспечивают плавные переходы, в том числе от стены к полу.

Учитывая фактурность и структуру нетканых фонов, они мало подходят для съемки предметов, вещей для каталогов или студийной фуд-фотографии. Чтобы получить качественные снимки предметки, мы рекомендуем использовать пластиковые фоны.

Ассортимент пластиковых фонов в магазине Фотогора большой, вы сможете подобрать пластиковый фон для решения абсолютно любой своей творческой задачи.

Для установки рекомендуются следующие системы установки:

Комплектация

  • Фон - 1 шт.

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