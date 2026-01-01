Fotokvant BN-2150 Black нетканый фон 2,1х5,0 м черный

Фон намотан на плотную картонную трубу за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн.
Для установки рекомендуются следующие системы установки:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,1х5,0 м. Подходит для домашней студии и студии на выезде
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Вес - 1,7 кг.
Фон намотан на плотную картонную трубу за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн.
Для установки рекомендуются следующие системы установки:
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Fotokvant V-2122 - система установки фона ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной двухсекционной перекладины для установки фона до 2,2 метра. Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.
Зонт Grifon T-84 на просвет белого цвета. Диаметр 84 см. Отлично подходит для постоянных и импульсных источников. Вес - 200 г.
Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,1х5,0 м.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,7 кг.
Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м. Цвет белый.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,2 кг.