images
images
images
Fotokvant BN-2150 Black нетканый фон 2,1х5,0 м черный
Fotokvant BN-2150 Black нетканый фон 2,1х5,0 м черный
Fotokvant BN-2150 Black нетканый фон 2,1х5,0 м черный

Fotokvant BN-2150 Black нетканый фон 2,1х5,0 м черный

Fotokvant
Артикул: FTR-1309

Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,1х5,0 м. Подходит для домашней студии и студии на выезде

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Вес - 1,7 кг.

Описание

Фон намотан на плотную картонную трубу за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн.

Для установки рекомендуются следующие системы установки:

Комплектация

  • фон 1 шт.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Арт. DAN-7792
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 15 ч

Fotokvant V-2122 - система установки фона ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной двухсекционной перекладины для установки фона до 2,2 метра. Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.

-10.22 %2 440 ₽
2 190 ₽
В корзину
Grifon T-84 зонт просветный белого цвета 84 см
Grifon T-84 зонт просветный белого цвета 84 см
Grifon T-84 зонт просветный белого цвета 84 см
Арт. FTR-929
Grifon T-84 зонт просветный белого цвета 84 см
Наличие
более 10 шт

Зонт Grifon T-84 на просвет белого цвета. Диаметр 84 см. Отлично подходит для постоянных и импульсных источников. Вес - 200 г.

350 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant BN-2150 White нетканый фон 2,1х5,0 м белый
Fotokvant BN-2150 White нетканый фон 2,1х5,0 м белый
Fotokvant BN-2150 White нетканый фон 2,1х5,0 м белый
Арт. FTR-1298
Fotokvant BN-2150 White нетканый фон 2,1х5,0 м белый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,1х5,0 м.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,7 кг.

1 500 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1650 White нетканый фон 1,6х5,0 м белый
Fotokvant BN-1650 White нетканый фон 1,6х5,0 м белый
Fotokvant BN-1650 White нетканый фон 1,6х5,0 м белый
Арт. FTR-1297
Fotokvant BN-1650 White нетканый фон 1,6х5,0 м белый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м. Цвет белый.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,2 кг.

1 280 ₽
В корзину

Видео

Новые модели сумок Fotokvant для фото- и видеотехники. Обзор Fotokvant BSN-04 и BSN-08
Новые модели сумок Fotokvant для фото- и видеотехники. Обзор Fotokvant BSN-04 и BSN-08
Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
Крис Фок - фотограф, создающий живые воспоминания
Крис Фок - фотограф, создающий живые воспоминания
Как сделать винтажный портрет
Как сделать винтажный портрет
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.