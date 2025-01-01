images
Grifon SSA-SB6090 софтбокс 60х90 см

Grifon SSA-SB6090 софтбокс 60х90 см

Grifon
Артикул: FTR-943

Grifon SSA-SB6090 – прямоугольный софтбокс.

Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 1,0 кг.


Описание

Grifon SSA-SB6090 софтбокс 60х90 см

Комплектация

  • Кольцо установочное с байонетом SSA – 1 шт.
  • Спицы – 4 шт.
  • Внешний отражающий кожух – 1 шт.
  • Внутренний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Внешний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon 2410nb стойка без чехла
Арт. NVF-6392
Grifon 2410nb стойка без чехла
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon 2410nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.

Трехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19 мм). Диаметр ножек 22 мм. Максимальная высота 240 см, в сложенном состоянии 90 см. Вес 1,3 кг.

2 300 ₽
В корзину
Grifon RF-18 стандартный рефлектор 18 см/7 дюймов
Grifon RF-18 стандартный рефлектор 18 см/7 дюймов
Grifon RF-18 стандартный рефлектор 18 см/7 дюймов
Арт. NVF-2290
Grifon RF-18 стандартный рефлектор 18 см/7 дюймов
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon RF-18 – стандартный рефлектор 7"/18 см с байонетом Bowens. Прендазначен для направления света студийной вспышки.  Изготовлен из металла, имеет серебристое покрытие внутри. Для лучшего контроля света используется вместе с сотами, шторками и фильтрами. Внутренний посадочный диаметр для сот 174 мм.

1 380 ₽
В корзину
Grifon SB-OB6arn октобокс для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца)
Арт. NVF-6388
Grifon SB-OB6arn октобокс для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца)
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-OB6arn – октобокс для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца).

Модификатор обеспечивает мягкий свет и добавляет большой красивый блик на изображения. Размер освещаемой поверхности 60 см. Небольшой размер софтбокса позволяет с успехом применять его в мини-студиях и помещениях с малой площадью. Вес - 0,4 кг.

1 550 ₽
В корзину
Grifon 2400nb стойка без чехла
Арт. NVF-6391
Grifon 2400nb стойка без чехла
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon 2400nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.

Четырехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19-16 мм). Диаметр ножек - 19 мм. Максимальная высота, см – 240. В сложенном виде - 69 см. Вес 1 кг. Максимальная нагрузка - до 2 кг.

1 670 ₽
В корзину
Grifon R5-82 комплект из пяти отражателей диаметр 82 см
Арт. FTR-952
Grifon R5-82 комплект из пяти отражателей диаметр 82 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Отражатель с пятью рабочими поверхностями – прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной.

1 840 ₽
В корзину
Grifon S-84 зонт серебряный 84 см
Арт. FTR-955
Grifon S-84 зонт серебряный 84 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon S-84 – зонт для студийной съемки. Серебро внутри, черный снаружи. Позволяет получить мягкий рассеянный свет. Легко складывается и удобен при транспортировке.

Диаметр купола 84 см.

690 ₽
В корзину
Grifon SSA-SB5070 софтбокс 50х70 см
Арт. FTR-678
Grifon SSA-SB5070 софтбокс 50х70 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SSA-SB5070 – прямоугольный софтбокс.

Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SS, 10 см. Вес - 0,6 кг.

1 960 ₽
В корзину
Grifon 2100nb стойка без чехла
Арт. NVF-6390
Grifon 2100nb стойка без чехла
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon 2100nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.

Трехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19 мм). Диаметр ножек - 16 мм. Оснащена адаптером на 5/8" и 1/4". Максимальная высота, см – 210. Вес 0,85 кг.

1 380 ₽
В корзину
FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 60 см
Арт. OLE-0824
FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 60 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

FST RD051 – круглый отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Отражатель комплектуется сумкой с круговой застежкой-молнией и ручкой для переноски. Размер – 60 см.

1 070 ₽
В корзину

Видео

Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Джанни Гардин
Джанни Гардин
Как снимают длинные планы
Как снимают длинные планы
Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера