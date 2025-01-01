FST L-210 стойка студийная 210 см

Grifon SSA-SB4060 – прямоугольный софтбокс. Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 0,5 кг.
FST L-210 – алюминиевая трехсекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 2 кг.
Используется стандартное крепление 5/8". Максимальная рабочая высота – 210 см.
Falcon Eyes LHPAT-26-1 – надежный источник постоянного света с низким энергопотреблением. Цветовая температура близка к дневному свету и равна 5500 К. Осветитель имеет стандартное крепление на стойку и возможность устанавливать любые лампы ~220-240В/50Гц.
Стойка Grifon-2500 предназначена для установки светового оборудования.
Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компакта и удобна в транспортировке. Быстро устанавливается путем смещения одной ступени относительно другой. Имеет крепления 1/4.
Работай с цветом без бликов