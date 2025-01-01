images
FST L-210 стойка студийная 210 см

FST
FST L-210 – алюминиевая трехсекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 2 кг.

Используется стандартное крепление 5/8". Максимальная рабочая высота – 210 см.

Технические характеристики:
  • максимальная высота, см – 210
  • минимальная высота, см – 84
  • длина в сложенном виде, см – 70
  • диаметр ножек - 16 мм
  • вес, кг – 1, 4
  • материал – алюминий
  • максимальная нагрузка, кг – 2

