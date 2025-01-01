FST L-210 стойка студийная 210 см

Арт. OLE-0169

Стойка Grifon-2500 предназначена для установки светового оборудования.

Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компакта и удобна в транспортировке. Быстро устанавливается путем смещения одной ступени относительно другой. Имеет крепления 1/4.