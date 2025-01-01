Grifon R-82 SW светоотражатель серебряный/белый 82 см

Grifon FD-W – диффузор на вспышку для рассеивания света.
Подходит как для начинающих, так и для профессиональных фотографов. С ними удобно работать в студии и на пленэре. Предназначен для работы со вспышкой Grifon TT680.
Grifon R-80 SW – двухсторонний отражатель серебряный/белый на пружине. Диаметр диска 80 см. В сложенном состоянии диаметр 32 см.
Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол.
Fujimi FJSA-SH38 Softbox Handle – рукоятка-держатель для софтбокса. Длина – 38 см, максимальная нагрузка – 2,5 кг. Идеальный инструмент, позволяющий фотографу быть максимально мобильным.
Grifon SN3030 – световой модификатор из светоотражающей ткани, который можно сложить в тубус для накамерной вспышки. Модель оснащена белым внутренним отражателем. Для удобства использования есть ремешок на липучке. Походит для большинства накамерных вспышек.
Fotokvant FLH-21 – адаптер-переходник, предназначенный для установки оборудования и аксессуаров.
Позволяет установку с разъема горячий башмак на резьбу 1/4". Материал изготовления – алюминий.
Fotokvant FLH-19 – адаптер для горячего башмака на резьбу 3/8 дюйма с двумя зажимными гайками. Изготовлен из алюминия. Вес, г – 20.
